全國警政系統大癱瘓！勤務停擺3小時 警政署追查原因
中共解放軍4日在台灣周圍6個海域實行軍演，其中4枚導彈穿越台灣上空，中共不僅啟動實戰演習，疑似也對台灣啟動資訊戰，國防部、外交部網站從2日起連續兩晚遭到攻擊癱瘓、無法使用；4日晚間10點多，全國警察用來受理報案、調查資料的警政知識聯網與M－Police，疑似遭駭客入侵，導致值勤警員無法連線，以致勤務大亂，且全台都出現類似情況，對此，警政署也做出回應。
中共疑似對台打起資訊站，2日起總統府、國防部、外交部網站都發生攻擊癱瘓，無法連上網站等狀況，不僅如此，警政知識聯網昨晚疑似被駭客入侵，從晚間9點多登入後一片空白，警政知識聯網系統網頁無內容，無法受理報案及查找資料，在外巡邏執勤的警員，遇到可疑人士也無法使用M－Police，警察勤務等於被癱瘓，不過遇到緊急狀況，仍可以使用電話查詢，可是會影響辦案時間。
系統癱瘓讓不少基層員警大感無奈，有人就在臉書粉專「靠北police」發文詢問，不知道警政署是否有被駭客入侵，「還是系統偷維修我不知？民眾自己都打完銀行電話165還打不通覺得震怒，受理民眾報案的我快被檢舉了救我，什麼系統都開不了」。
對此，警政署表示，4日22時30分左右接獲縣市警局同仁反映部分警政資訊系統無法使用，經警政署查明係內網資料區防火牆設備故障，已進行搶修更新設備中，應非屬駭客攻擊事件，本次作業預計於今日（5日）凌晨1時30分完修後，恢復系統運作。（編輯：孫唯容）