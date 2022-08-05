爸爸們說實話！最想收到「10大父親節禮物」：這個感動哭
爸爸親像山！8月8日父親節即將到來，相較於每年母親節總是熱熱鬧鬧，不是吃大餐、就是訂鮮花，父親節的搜尋熱度就明顯弱了許多。俗話說，落葉無痕，父愛無聲，經常扮黑臉的父親，雖然不會把愛掛在嘴邊，卻用行動撐起一個家。如果覺得平時不好意思和爸爸撒嬌，又想在父親節對爸爸表達謝意，網路調查50歲以上爸爸最想收到的父親節禮物，跟著排行送禮就不會錯太多。
壯世代教科文協會日前針對50歲以上爸爸，發起「壯世代父親節禮物網路調查」，詢問廣大爸爸們對於父親節禮物的喜好。其實為人父母通常最大的心願，就是希望子女過得好就好，因此調查顯示，過半數的爸爸都認為「不需收到禮物」（55.2%）。不過如果孩子們堅持要送，對爸爸們來說，還是收到現金最實際。有趣的是，緊追在後的禮物排行則是台積電股票，此外，全家人一起出發的旅遊行程，也是爸爸們沒說出來的嚮往。
壯世代教科文協會理事長吳春城表示，50歲以上的「壯世代」對於收到父親節禮物這件事，大多會認為「生活無虞、無須子女破費」，心意到了就好，沒有禮物也沒關係。其次，現金實用度最高，且能自由運用；股票則是可以增值、投資。另外不少人提到，因為疫情已經很久沒出國玩，希望能和家人去旅遊。顯示壯世代爸爸對禮物的偏好更重視務實層面，也在意和家人相處的時光。
吳春城強調，50歲以上的「壯世代」，其實消費力超乎大家想像，在物質上可說是什麼都不缺，因此若要送實質禮物，子女們需要更細心的觀察與準備，才能挑到爸爸真的需要的東西。至於今年父親節大餐希望怎麼吃？35.2%爸爸想在家自煮，30.4%想外帶回家，17.6%偏好外送，2.4%認為買冷凍調理食品在家吃就好。超過8成爸爸都是偏好在家慶祝，僅13.6%選擇到外面餐廳吃大餐。