中共恐犯台？矢板明夫3點分析「不會也不敢」：政治表演

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矢板明夫指出，第二，基於國際情勢，中共自建政以來，念茲在茲的就是想要「解放台灣、統一祖國」，這麼多年了，還一直沒有打過來的原因，就是害怕美國介入，一旦美國介入，中國就完全沒有勝算，更何況今天，是中共建政七十多年以來，美軍介入台海衝突可能性最大的時候。
現在，全世界都在關心台海的和平，連日本的鴿派政治人物石破茂都跑來湊熱鬧了，中國如果貿然動手，很大機率是要犯眾怒的。不僅美國，很多國家都可能以各種方式介入，按照常識，中國已經等了70多年了，不可能選擇一個對自己最不利的時機動手。
矢板明夫分析，第三，裴洛西本人和拜登團隊事先都已經做了風險評估，他們得出了「一定不會引發台海戰爭」的結論之後，裴洛西才出發的，兩個人都是政壇的老鳥，同時錯估形勢的可能性不大；另外，裴洛西出發之前，拜登還專程和習近平通了電話，其目的很明顯，就是做好雙方的風險管控。
矢板明夫也表示，中國的軍隊是等裴洛西離開台灣之後，才開始軍演的，如果提前一天，就可能把裴洛西困在台灣。為什麼不這麼做？就是不想把事情搞大。這就好像我們小時候在學校讀書。只要老師一離開，就有壞學生開始調皮搗蛋，等老師一回來，就馬上老實了。現在，美國的多艘艦船都等在南海附近，中國搞點小事情發洩一下，美國可以置之不理，但如果把事情搞大，美國一定會介入，這一點習近平應該比誰都清楚。（編輯：孫唯容）