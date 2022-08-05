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捧中連發！綠揭「去年的張善政」說：中國的優勢是沒人權

▲張善政「還沒要參選桃園市長」時期的言論被一一翻出，被質疑親中、反人權。（圖／翻攝自張善政臉書）
▲張善政「還沒要參選桃園市長」時期的言論被一一翻出，被質疑親中、反人權。（圖／翻攝自張善政臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-08-05 10:13:282022-08-05 10:14:44

國民黨桃園市長參選人張善政曾在去年發表《兩岸科技發展的競合》一文，內容提及「台灣若不好好運用中國市場，就是腦袋有問題」、「華為不論在電信設備或是手機技術，都讓美國心驚肉跳」等論點，引發論戰。；張善政今（4）日晚間更動怒直指綠營刻意抹紅他，只為救民進黨參選人林智堅選情。民進黨桃園市議員參選人許家睿翻出張善政過往更多的言論直指，張善政所謂的科技見長，骨子裡居然支持將科技當作威權政府監控人民的工具，要怎麼帶來台灣科技創新？誰敢把桃園市長交棒給張善政？

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▲許家睿表示，（圖／翻攝自許家睿臉書）
▲許家睿表示，張善政所謂的科技見長，骨子裡居然支持將科技當作威權政府監控人民的工具，這種發言彷彿就是活在戒嚴時代，要怎麼帶來台灣科技的創新？（圖／翻攝自許家睿臉書）
針對張善政過往言論，許家睿砲轟，張善政2.0為了選桃園市長趕緊修正傾中言論，今天「要選桃園市長的張善政」在臉書發文說「高階產品研發在哪裡進行，還用說嗎？當然是在台灣啊」，但是時間回到去年，「還沒要選桃園市長的張善政」，在2021年5月8日可不是這樣說的。

許家睿說，當時張善政說，「有一天如果中國大陸自己把高階開發出來怎麼辦？台灣怎麼辦？關鍵就在最後一點，現在中階市場擴大了之後賺更多的錢，這時候就要趕快殺過去做高階的研發」，這就跟孫文學校校長張亞中恐嚇台灣人要趕快兩岸統合，不然就怕來不及，是一樣的道理。

許家睿加碼指出，「還沒要選桃園市長的張善政」在座談會甚至還說，「中國就是有優勢，那是什麼呢？就是大陸沒有人權，那有什麼好處？有啊！在人工智慧上面搜集資料根本不用擔心什麼隱私不隱私，要搜就搜啊！所以在人臉辨識、基因採集、定序分析，沒有人權的問題，快得不得了」，許家睿質疑，張善政說3次可以留在美國你沒去，會不會其實根本是嚮往威權中國？

許家睿表示，從頭到尾號稱科技專長的張善政，根本就是個半吊子！張善政所謂的科技見長，骨子裡居然支持將科技當作威權政府監控人民的工具，這種發言彷彿就是活在戒嚴時代，要怎麼帶來台灣科技的創新？

許家睿說，目標做為亞洲矽谷的桃園，甚至擴大包括桃竹苗的科技廊帶，這樣的發言與思想，誰敢把桃園市長交棒給張善政？請問是要讓台灣的民主與科技創新倒退50年嗎？

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