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中共連日鎖台軍演　蘇貞昌痛批：隔壁惡鄰在門口耀武揚威

▲中共連日鎖台軍演，行政院長蘇貞昌（中）批評這是隔壁惡鄰在我們門口耀武揚威。（圖／行政院提供）
▲中共連日鎖台軍演，行政院長蘇貞昌（中）批評這是隔壁惡鄰在我們門口耀武揚威。（圖／行政院提供）

記者鄭宏斌／綜合報導

2022-08-05 10:20:47

為了報復美國眾議院議長裴洛西訪台，中共連日以來發動鎖台軍演，引發各界撻伐。對此，行政院長蘇貞昌今（5）日上午受訪時批評，台灣在各方面，都跟其他自由、民主的國家一樣被認同，「沒想到隔壁惡鄰在我們的門口耀武揚威」，而把國際最頻繁的航道任意藉由軍演加以破壞，受到周邊國家、全世界的譴責。「我們呼籲中國把心力用來照顧人民，才是最最重要」。

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蘇貞昌表示，台灣人民愛好自由、和平，努力在自己的國家土地上來照顧人民、發展經濟；同時，台灣跟同樣認同自由、民主的國家善意互動，大家看到也肯認，台灣在防疫上做得好，在各方面都是跟自由、民主的國家一樣被認同，沒想到隔壁惡鄰在門口耀武揚威，而把國際最頻繁的航道任意藉由軍演加以破壞，受到周邊國家、全世界的譴責。

蘇貞昌說，呼籲中國把心力用來照顧人民，才是最最重要。至於台灣，對於中國所做的武力展示，都由國安團隊密切掌握，政府也都做妥善因應，如蔡英文總統所宣布，「我們不會在壓力下屈服，我們也呼籲全世界認同和平、自由、民主的國家互相合作，才能讓威權專制不至於莽動」。

另外對於中共對台的經濟制裁，蘇貞昌指出，經濟學上有一句名言是：「不要把所有雞蛋放在一個籃子」，過去偏重於在中國市場，現在看到中國一直用政治理由來擾亂經濟的活動，台灣廠商也都看到，中國是不按國際貿易做生意的原理來互動，所以也紛紛離開中國，所以有這麼多的台商回臺，甚至於到其他國家投資。

蘇貞昌說，這段期間以來，中國從香蕉、鳳梨、釋迦、蓮霧打壓到漁產品等等，都看到中國是用政治手段來擾亂經濟，政府會更努力來拓展多方的市場，減少在中國的相關投資跟做生意，也減少受害。

至於受害的廠商、民眾，蘇貞昌表示，政府都會大力予以協助，減少損害，也已經擴展很多的外銷市場占有率；對於中國互相之間，還是希望互利互惠，才是有利益於人民，也才是國際做生意的道理。

蘇貞昌上午前往新北市視察捷運汐止東湖線規劃情形，他說，今天特別來宣布，這一條最能整合整個內湖、南港、汐止，甚至於基隆，能夠貫通台北捷運、基隆捷運，甚至於台鐵和高鐵，一次能夠在新北有5個車站，在台北有一個車站，從汐止區公所到東湖站，在在非常重要，也是新北的期待，377億我們也會大力補助。

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