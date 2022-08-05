特企／93期重劃緊鄰市區　坐擁6大核心再生標竿！

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高市都委會審議通過原日本海軍無線電信所的國定古蹟文資保存規畫，現址留存的同心圓都市地景紋理是全球罕有的城市規劃，大面積腹地發展結合圓形古蹟綠地視野，企盼打造高雄文資場域典範，創造地景保存再生標竿成果，使93期重劃區具有獨特歷史意義，賦予無限發展可能性。
住宅價格處於起漲階段 建商積極搶市吸引自住購屋者
高雄市第93期重劃區總面積約15.89公頃，預計將南北交通要道勝利路拓寬為20公尺，大幅優化地區交通。區域採共同管道設計實施管線地下化，並使用新式透水路面及共同管道設計，兼具功能性與市景美化。相較漲過一波的衛武營藝文區與鳳山新站地區，93期重劃區價格實惠，地區人口持續增加，重大建設持續宣布，該區正處於住宅價格起漲的時間點。
早期高雄富人發源區 優渥機能地段成推案熱區
93期重劃區緊鄰百年歷史的日本海軍鳳山無線電信所，周遭地區都市發展悠久。在日據時期吸引日本官員與社會高端人士移居，屬高級聚落；後有國軍軍官居住，成為穩定在地消費族群，帶動經濟活動熱絡、商業發展快速的繁華景象。
位於高雄東部門戶地帶，該區生活機能多元，「鳳山共同市場」於2020年動工，為高雄市最大的市場遷建案。新市場為兩層樓建築，共規劃600多個攤位，且導入太陽能設施、雨水儲存系統等綠能設施，提供市民更優質的環境，加上中正國小與鳳山國中等多個明星學區，成為近期推案熱區。
高雄東部門戶加緊開發 93期重劃區潛力持續增加
做為國家級重劃區整體開發案，93期重劃區深具翻轉鳳山使命，成為嶄新經濟都心，坐擁鳳山火車站與鳳山國中捷運站，串聯高鐵高屏沿線經濟脈絡與高屏重點產業園區。商業聚落與藝文商圈持續升級，衛武營國家藝文中心、大東文化藝術中心、空中鳳城百貨影城持續為地方注入活水，潛力水漲船高，三井不動產集團推出的複合式購物商城「LaLaport購物中心」，4萬坪空間提供一站式購物體驗；公園、機能、交通、產業、文創、學區等六大核心齊步到位，已成為炙手可熱的明星生活圈。