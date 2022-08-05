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超商咖啡優惠懶人包！7-11特大美式37元、全家拿鐵買6送6

▲特大杯美式37元囤起來！7-11、全家針對周末、咖啡品牌日、父親節檔期頻頻發動咖啡促銷，優惠懶人包一次看。（圖／業者提供）
▲特大杯美式37元囤起來！7-11、全家針對周末、咖啡品牌日、父親節檔期頻頻發動咖啡促銷，優惠懶人包一次看。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-08-05 11:26:322022-08-05 11:37:09

超商咖啡囤杯數趁這波！7-11、全家超商近期火力全開，針對周末、自家咖啡品牌日還有即將到來的父親節檔期，大放送推出多重現煮飲品優惠，看得消費者眼花撩亂，不知如何下手最划算。《NOWnews今日新聞》整理咖啡優惠懶人包，換算折扣幅度後，除了買一送一等同5折，其他活動怎麼買、省多少一目了然。

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■7-ELEVEN
🟡APP「一起品茶趣」．8/7一日限定
📍濃厚黑糖珍珠撞奶／抹茶珍珠歐蕾任選4杯177元，約6.3折
（單杯原價70元，平均特價44元）

📍四季春青茶／英式紅茶任選買7送7，約5折
（單杯原價35元，平均特價18元）

▲四季春青茶／英式紅茶買7送7，五折等於平均每杯特價18元。（圖／7-ELEVEN提供）
▲四季春青茶／英式紅茶買7送7，五折等於平均每杯特價18元。（圖／7-ELEVEN提供）
🟡APP「我愛老爸節」．限8/7至8/11
📍特大杯美式24杯888元，約6.2折
（單杯原價60元，平均特價37元）

📍中杯濃萃拿鐵22杯888元，約6.7折
（單杯原價60元，平均特價40元）

📍冰脆酷摩卡／冰巧克力可可歐蕾任20杯888元，約6.8折
（單杯原價65元，平均特價44元）

📍咖啡珍珠歐蕾／黑糖珍珠燕麥奶任18杯888元，約6.6折
（單杯原價75元，平均特價49元）

📍精品美式2杯88元，約5.5折
（單杯原價80元，平均特價44元）

▲APP行動隨時取在8月7日起限時五天發動「我愛老爸節」優惠。（圖／7-ELEVEN提供）
▲APP行動隨時取在8月7日起限時五天發動「我愛老爸節」優惠。（圖／7-ELEVEN提供）
🟡7-11實體門市．限8/5至8/7
📍大杯美式2杯55元，約6.1折
（單杯原價45元，平均特價28元）

📍大杯拿鐵2杯77元，約7折
（單杯原價55元，平均特價39元）

▲7-11發動「超值五六日」，周末限時3天有咖啡優惠，2杯大杯美式55元、2杯大杯拿鐵77元。（圖／記者黃韻文攝）
▲7-11發動「超值五六日」，周末限時3天有咖啡優惠，2杯大杯美式55元、2杯大杯拿鐵77元。（圖／記者黃韻文攝）
■全家超商
📍第一重：8/5至8/7全盈+PAY限定，全家霜淇淋不限口味買1送1。會員APP隨買跨店取使用全盈+PAY付款，湖池屋黍一番鹽燒海鮮蝦、怡漾鹼性離子水、威德保健飲品系列皆買1送1。

📍第二重：8/5至8/7到實體門市買大杯特濃美式（55元）買1送1，第二杯採發放小白單模式，憑兌換券可於下周8/8至8/14在原店免費領取第二杯，平均單杯特價約28元。

📍第三重：「康康五」祭出仙女紅茶、義美珍珠奶茶雪糕、ASAHI十六茶、康貝特能量飲料，限時三天全面買1送1，Orion生啤酒有2件115元的優惠價。

▲全家本周有義美珍奶雪糕、仙女紅茶買一送一。（圖／業者提供）
▲全家本周有義美珍奶雪糕、仙女紅茶買一送一。（圖／業者提供）
📍第四重：明（6）日是8/6好咖日，APP隨買跨店取買單品美式、拿鐵，中杯、大杯享同品項買6送6，Let’s Café罐裝咖啡也是買6送6、極鬆餅買6送3。

📍第五重：88節限定，APP隨買跨店取於8月8日限時優惠，私品茶55元系列買2送1，相當於原價打6.7折，包括人氣飲品仙女珍珠紅茶、蜜香玫瑰歐蕾皆同享優惠。

🟡萊爾富
APP整買零取自8月4日至8月8日期間，推出「特濃咖啡系列買8送8」，大杯特濃美式平均單杯28元、大杯特濃拿鐵平均單杯33元。

🟡OK超商
8月8日父親節當天到門市買美式、拿鐵，同品項咖啡不限冰熱買2送2。

▲全家霜淇淋今起全台門市正式開賣新口味「芒果椰奶霜淇淋」，周五六日靠全盈+PAY連吃三天買1送1。（圖／曾郁雯提供）
▲全家霜淇淋今起全台門市正式開賣新口味「芒果椰奶霜淇淋」，周五六日靠全盈+PAY連吃三天買1送1。（圖／曾郁雯提供）

獨／斜槓超商？全家賣起「蒸玉米」　網敲碗：糖炒栗子勒

周末限定！全家霜淇淋、仙女紅茶買1送1　7-11大冰美28元

爸爸們說實話！最想收到「10大父親節禮物」：這個感動哭

限5天！全家「咖啡、汽水」買一送一　7-11大罐奶茶10元

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