釀城中城46死黃格格一審逃死 以放火罪判處無期徒刑
釀成高雄城中城大樓大火造成46死43傷亡慘劇兇嫌黃格格，高雄地方法院今(5)日一審宣判，依放火罪判處黃格格無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。 判決指出，依檢方提出的證據尚無法證明黃有殺害城中城大樓住戶的犯意，雖然放火有明顯過失，但仍不構成檢方起訴的殺人罪，據此改依刑法第173條公共危險、放火燒燬現供人使用住宅罪以及過失致死罪量刑，並以罪行較重的放火罪判處無期徒刑。
高雄城中城大樓去年10月14日發生46死43傷火災，高雄地檢署今年1月21日偵查終結，認定嫌犯黃格格（51歲）僅因感情猜忌，心生怨恨，竟在酒後情緒失控，欲藉點火滋事讓郭姓男友難堪，引發重大火災害無辜生命死亡，檢方以刑法放火罪、殺人罪起訴，男友郭清文則獲不起訴。 高雄地方法院經過半年多的審理，今天上午一審宣判，依放火罪判處黃格格無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。
檢方根據監視錄影畫面及證人供詞，發現郭男的處所在清晨2點52分冒出火光和濃煙，這時目擊的劉姓計程車司機發現起火，試圖想找水撲滅，但2點54分隨即發生閃燃，火勢快速蔓延開來，而火勢從一樓蔓延後，其實並沒有往上延燒，反而是因為煙囪效應，因此住在城中城高樓層的罹難者，大多是吸入濃煙窒息死亡，並非被火燒死，但仍造成重大傷亡。
偵訊過程中，黃格格否認傳訊息給郭男，供詞反覆，拒絕測謊，行使緘默權，但檢方仍認定黃格格蓄意引燃火源，導致發生大火，造成46人死亡，以刑法放火燒毀現有人所在建築物、殺人罪提起公訴，並向法院建請處以極刑並依法宣告褫奪公權終身，以昭炯戒。
法院審理時，黃格格從頭至尾否認有縱火的犯行，更沒有殺人的犯意，但罹難者家屬不滿，多次拿著死者的遺像出庭，要求法官判黃死刑。高雄地院合議庭今日上午10時宣判，依放火罪判處黃格格無期徒刑，褫奪公權終身，全案可上訴。。