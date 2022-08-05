高市環保局飲用水網站遭駭　入侵IP來自境外

高雄市環境保護局飲用水網站疑似遭受駭客入侵攻擊，昨（4）日8點56分許發現，網頁背景遭置換有大陸五星旗影像，環境保護局立即下架關閉網頁服務，高市府也隨即報警調查，研判入侵IP來自境外。 我是廣告 請繼續往下閱讀 美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，沒想到全台多間7-11的螢幕就出現「戰爭販子裴洛西滾出台灣」的影像，連台鐵新左營站的螢幕牆也出現「老巫婆竄訪台灣」等字眼，連國防部與外交部的網站也傳出遭駭客攻擊癱瘓。高雄市環保局副局長高宗永表示，網站遭駭客惡意入侵，環保局已在昨晚9點15分先行下架網站，環保局每月都有大量環境監測數據需上傳，供民眾查詢，這種傳輸方式容易成為駭客攻擊目標，環保局會再檢視所有的網站，加強資訊安全的機制，避免類似事件再次發生。針對網頁遭置換有大陸五星旗影像一事，已漏夜由高雄市警局苓雅分局受理報案，刑警大隊派員協助釐清受駭主機及入侵來源，經研判入侵IP來自境外，目前已通報刑事警察局協助調閱相關資料，並與刑事警察局共同偵辦中。飲用水網站也遭駭 高市府下架報警桃園機場官網遭駭客持續攻擊！一度異常已修復非駭客那麼簡單！資安專家：企業潛藏木馬程式 應該嚴罰共軍軍演前夕官網遭駭 國防部：加強資安聯防維護安全