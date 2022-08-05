助國防、曹興誠豪捐30億　基進：反觀國民黨卡預算

中共近日大動作軍演，意圖威嚇台灣，聯電榮譽董事長曹興誠今（5）日宣布，將捐出新台幣30億元，用於加強國防，包括認知戰、心理戰與輿論戰等，台灣基進高雄市鳳山區市議員參選人李雨蓁表示，想起中國國民黨年初在立法院一口氣提了600多案要凍結國防預算，兩相比較，再次凸顯出中國國民黨就是個心向敵方、不願意台灣擁有自主防衛能力的中共協力者！
李雨蓁細數，今年1月，中國國民黨在國防外交委員會提了646個預算提案，就連非外交國防委員會的藍委吳斯懷，也提了近60案，遭凍結案例如馬文君等人凍結第二階段原型艦籌建、呂玉玲等人凍結國軍魚叉飛彈、楊瓊瓔等人凍結對台灣最核心的左營軍港改建等部分預算，賴士葆則提案刪除海軍提出的軍事裝備及設施2億元。
李雨蓁痛批，國民黨卡國防預算的行為，回想起來仍令人憤怒，更提醒大家不要忘了，馬英九8年執政國防預算比例逐年遞減，就是要解除台灣武裝防備與國防的重要性，中國國民黨弱化台灣的目的，一路走來始終如一，實在不應該在台灣仍擁有被選舉的資格，而曹興誠今日的義舉，代表台灣人的團結與無懼已經贏了。李雨蓁也對曹董表達感謝，並說雖然自己沒有30億，但願用盡一生對抗蠻橫無理的中國流氓，竭盡全力守護台灣。
台灣基進林園大寮市議員參選人楊佩樺則指出，雖然台灣的國際關係大步向前，但中國對台灣的侵略意圖及破壞區域和平的舉動越來越高調，台灣必須強化刺蝟國防，堅實己身實力，難以輕易攻破，才能警示中國不輕舉妄動。她以軍眷身分呼籲，增加國防預算，汰換老舊軍事設備是軍人安全最基本的保障，請中國國民黨不要再擋國防預算了，讓軍人能有更堅實的資源，更能堅定保衛台灣。