智耕開發「富鉻蔬果」 天然胰島素助國人穩定醣類代謝

國民健康署一項統計發現，臺灣18歲以上國人，糖尿病盛行率遠高於全球平均值，更是亞洲地區第一，平均每10人就有一人可能罹患糖尿病。值得注意的是，由於現代人長期攝取精緻澱粉及精緻糖，罹患糖尿病已經出現「年輕化」趨勢，不能忽視!

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為了守護國人健康，國立中興大學育成中心培育的智耕團隊，多年來，致力於代謝症候群等慢性病的天然機能蔬果研究開發。2年前，已針對洗腎病友成功開發低鉀蔬果，接著又針對穩定糖類代謝研發「富鉻蔬果」，包括有蔬菜和小蕃茄等，今日舉辦成果發表會公開好消息。

智耕團隊創辦人黃明發表示，富鉻蔬果是運用最新農業科技栽培，生產的蔬果富含天然機能高單位鉻元素，含鉻量與一般蔬果相比，多達3倍，是目前唯一純天然鉻元素蔬果，已在興大實習商店及超市上架，並獲得慈濟等20家醫院專業醫師在研討會上推荐。

▲由智耕團隊開發的「富鉻蔬果」，已在中興大學實習商店及家樂福量販、楓康超市上架。（圖／記者金武鳳攝，2022.8.5)

研發團隊表示，鉻元素是人體必需的微量元素，被稱為天然胰島素，可以幫助預防心血管疾病，及穩定醣類、脂肪正常代謝，只是人體無法自行合成，需由食物中攝取。黃明發指出，食物是最好的醫藥，透過精準營養，是守護健康捷徑。

有鑑於此，智耕團隊才會繼低鉀蔬果開發之後，繼續致力開發富鉻蔬果。目前已成功收成的，包括蔬菜及蕃茄等，均含有豐富天然鉻元素，民眾可以藉由日常飲食補充到營養。未來富鉻蔬果萃取的精華，也能應用於食品及保健品添加，尤其是容易引起血糖升高的米麵及澱粉類食品，，讓健康從生活飲食中獲得，必然更加便利及安全。

▲智耕團隊創辦人黃明（中），由醫藥界跨足農業生技，致方於代謝症候群等慢性病的天然機能蔬果研發。已見成果。（圖／記者金武鳳攝，2022.8.5)

智耕研發團隊由醫藥領域及農業科技領域成員組成，為科技部萌芽計畫衍生新創公司， 109年進駐國立中興大學育成中心，研發栽培低鉀蔬菜及低鉀番茄均已上市，有效解決腎臟病患者無法食用高鉀蔬果問題，不僅獲得經濟部創新研究獎的肯定，更是台灣農業領域首次拿到國發基金天使投資方案的公司。