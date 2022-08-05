蔡其昌行動派團隊就位　蘇嘉全：台中贏、民進黨就贏

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蘇嘉全提及自己2010年從屏東到台中打拚，短短5個月打了精采的選戰（指僅輸連任的胡志強3萬多票），他盛讚台中是非常中性的城市，可以接受任何可能，年底這場選戰「於私，台中如果贏，民進黨就會贏；於公，蔡其昌對中央部會很熟稔，有魄力和能力讓台中更美好」。
眼睛很大的他，還「虧」了蔡其昌的瞇瞇眼：「別看他眼睛小！小小眼睛看出去，視野非常的寬廣，一般人只會看前面，但他是360度看到未來台中的發展。」
蔡其昌也說，台中市民不太在乎誰先來後到，也是最喜歡檢驗政治人物的城市，誰有行動力和魄力為台中帶來改變，台中人就支持誰，沒有哪個政黨或候選人敢在台中自詡鐵板一塊，他批評對手台中市長盧秀燕團隊缺乏效率、任內沒有值得台中人有光榮感的大型活動及重大建設，台中人期待改變，會「把懶惰的、不願做事的挑出來」。
外界將台中市長選舉視為中二立委補選一役的延伸，中二區立委林靜儀指出，自己上任後，充份感受到盧市府對原縣區的不用心，以及大家期待改變的心情。舊市區的立委黃國書也說，台中市每次選舉都會充滿驚奇，蔡其昌令人驚奇的本事，就是在短時間內讓人很快認識他、支持他，未來3個多月的選戰，還會有很多驚奇的故事等待大家來發掘。
記者會後媒體詢問，所謂驚奇的故事，是否代表蔡團隊掌握施政弊端，打算在選舉時發揮？蔡其昌只笑笑說「現在說這些太早」，他表示7月底開跑的市政中小型說明會效果很好，現在雖然落後，但隨著8月中旬競選總部正式運作，自己有信心在9、10月追成平手、終局逆轉勝。