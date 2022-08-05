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蔡其昌行動派團隊就位　蘇嘉全：台中贏、民進黨就贏

▲蔡其昌競選總部主委蘇嘉全，今率主要幹部一起亮相。（圖／記者顏幸如攝，2022.08.05）
▲蔡其昌競選總部主委蘇嘉全，今率主要幹部一起亮相。（圖／記者顏幸如攝，2022.08.05）

記者顏幸如/台中報導

2022-08-05 14:12:06

民進黨台中市長參選人蔡其昌民調一路落後，競選總部主委蘇嘉全今（5日）率主要幹部一起亮相，他認為台中在年底選戰有指標意義，「台中如果贏，民進黨就會贏」。蔡其昌批評對手盧秀燕執政近4年行政效率不彰、沒讓市民產生光榮感，強調台中是最喜歡檢驗政治人物的城市，自己或許一開始分數落後，但有信心在9、10月拉成平手。

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前立法院長蘇嘉全出任蔡其昌競選總部主委後，今首度在媒體面前亮相。蘇嘉全表示，2016年自己和蔡其昌攜手拿下立法院正副院長，這是民進黨在國會的里程碑，兩人不僅有革命情感更有默契，他很清楚蔡其昌的人格特質和優勢在哪裡，對這場選戰很有信心。

▲蔡其昌在媒體茶會時，不時轉頭和蘇嘉全交換意見。（圖／記者顏幸如攝，2022.08.05）
▲蔡其昌在媒體茶會時，不時轉頭和蘇嘉全交換意見。（圖／記者顏幸如攝，2022.08.05）
蘇嘉全提及自己2010年從屏東到台中打拚，短短5個月打了精采的選戰（指僅輸連任的胡志強3萬多票），他盛讚台中是非常中性的城市，可以接受任何可能，年底這場選戰「於私，台中如果贏，民進黨就會贏；於公，蔡其昌對中央部會很熟稔，有魄力和能力讓台中更美好」。

眼睛很大的他，還「虧」了蔡其昌的瞇瞇眼：「別看他眼睛小！小小眼睛看出去，視野非常的寬廣，一般人只會看前面，但他是360度看到未來台中的發展。」

▲大眼睛的蘇嘉全笑「虧」蔡其昌的瞇瞇眼，突顯兩人的好交情。（圖／記者顏幸如攝，2022.08.05）
▲大眼睛的蘇嘉全笑「虧」蔡其昌的瞇瞇眼，突顯兩人的好交情。（圖／記者顏幸如攝，2022.08.05）
蔡其昌也說，台中市民不太在乎誰先來後到，也是最喜歡檢驗政治人物的城市，誰有行動力和魄力為台中帶來改變，台中人就支持誰，沒有哪個政黨或候選人敢在台中自詡鐵板一塊，他批評對手台中市長盧秀燕團隊缺乏效率、任內沒有值得台中人有光榮感的大型活動及重大建設，台中人期待改變，會「把懶惰的、不願做事的挑出來」。

▲蔡其昌認為，台中是最喜歡檢驗政治人物的城市，沒有任何政黨或政治人物敢在台中自稱鐵板一塊。（圖／記者顏幸如攝，2022.08.05）
▲蔡其昌認為，台中是最喜歡檢驗政治人物的城市，沒有任何政黨或政治人物敢在台中自稱鐵板一塊。（圖／記者顏幸如攝，2022.08.05）
外界將台中市長選舉視為中二立委補選一役的延伸，中二區立委林靜儀指出，自己上任後，充份感受到盧市府對原縣區的不用心，以及大家期待改變的心情。舊市區的立委黃國書也說，台中市每次選舉都會充滿驚奇，蔡其昌令人驚奇的本事，就是在短時間內讓人很快認識他、支持他，未來3個多月的選戰，還會有很多驚奇的故事等待大家來發掘。

▲蔡其昌在競選總部成立前舉辦媒體茶敘活動，多位議員候選人和幹部爭取曝光機會。（圖／記者顏幸如攝，2022.08.05）
▲蔡其昌在競選總部成立前舉辦媒體茶敘活動，多位議員候選人和幹部爭取曝光機會。（圖／記者顏幸如攝，2022.08.05）
記者會後媒體詢問，所謂驚奇的故事，是否代表蔡團隊掌握施政弊端，打算在選舉時發揮？蔡其昌只笑笑說「現在說這些太早」，他表示7月底開跑的市政中小型說明會效果很好，現在雖然落後，但隨著8月中旬競選總部正式運作，自己有信心在9、10月追成平手、終局逆轉勝。

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