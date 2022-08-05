第四劑接種率僅7.6%！長輩接種疫苗5大哉問 QA一次搞懂
中央流行疫情指揮中心今（5）日呼籲年齡滿6個月以上尚未接種COVID-19疫苗之民眾儘速完成建議接種劑次，目前第四劑接種對象已擴大開放到50歲以上成人，但至今接種率仍僅有7.6%，ACIP專家諮詢小組召集人李秉穎特別整理，5大長輩COVID-19疫苗大哉問，呼籲符合資格的民眾儘速接種。
指揮中心指出，截至目前約有280萬人尚未接種任一劑COVID-19疫苗，其中65歲以上長者約53萬人，佔未接種疫苗者將近19％；A李秉穎分享以色列研究指出，60歲以上接種第四劑BNT疫苗，對嚴重感染的保護效果相對倍增。
李秉穎表示，目前年輕族群接種第二次追加際尚無實證研究支持，因此無法評估接種利益與風險，但以色列對於60歲以上接種第二次追加劑研究已指出，可有效降低重症感染風險風險，目前對於自然感染免疫力維持情形未知，建議確診者仍可於發病日或確診日起3個月且無急性症狀後，接種新冠疫苗。
李秉穎也整理長輩COVID-19疫苗大哉問，呼籲符合資格者盡快打疫苗，《NOWnews今日新聞》特別整理5大QA，讓您一次看懂。
一、包括沒打過疫苗應該選何種廠牌？
二、有有慢性疾病可以打疫苗嗎？
三、先前打疫苗身體不適，是否還可以再接種？
四、一定要打第二劑追加劑嗎？
五、確診過是否還需要再打疫苗？
※【NOWnews 今日新聞
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