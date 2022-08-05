中國環島軍演恫嚇台灣！國際社會態度一次看

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北大西洋公約組織（NATO）在俄烏戰爭中扮演重要角色，以美國為領頭羊，協助對抗俄羅斯對烏克蘭的持續入侵，並表態願接受芬蘭、瑞典加入，使抗俄勢力更加壯大，而烏克蘭危機發生後，不少人都聯想到北京是否也會以此為借鏡侵犯台灣，認為西方陣營應展現明確態度防止此事。
北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）4日表示，裴洛西訪台並不構成中國反應過度、威脅台灣的理由，認為美國和其他北約盟邦，過去幾年並非都沒有高階官員訪台，所以北京沒有理由反應過度。
二、歐盟
歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）推文譴責中國利用裴洛西訪台，當成在台海侵略性軍事活動的藉口，既沒有道理，也不具正當性，呼籲各方應保持冷靜與克制。
三、七大工業國集團（G7）
在北京宣布對台實施一系列軍演後，G7（英、美、法、德、加、義、日）外長隨即發表聲明，關切台海局勢，並提及對台海和平穩定的承諾，強調以訪問行程為藉口，在台海發動具侵略性的軍事行動，根本毫無道理，並呼籲中共勿企圖藉由武力單方面改變區域現狀，應以和平的方式解決兩岸分歧。
然而，G7外長這份聯合聲明，不只被中國駐歐盟使團砲轟是「萬惡無恥」，還遭中國外交部長王毅指控只是1張混淆是非、顛倒黑白的「廢紙」，已緊急召見相關國家的駐中大使，提出嚴正交涉。
四、東南亞國協（ASEAN）
東協成員國近日在柬埔寨首都金邊舉行的外長會議中警告，台海局勢恐導致強國之間的誤判及嚴重對抗，釀成無法預料的後果，聲稱已準備好扮演促進各方和平對話的建設性角色。
不過東協內部對兩岸關係的態度亦有分歧，大致分成與中國關係密切的國家（緬甸、柬埔寨和寮國），以及對北京勢力增長保持審慎態度的國家。
此外，日本外務大臣林芳正在東協外長會議發表演說時，也傳出中國外交部長王毅與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）突然離席，藉此抗議裴洛西訪台一事，以上種種或許都顯示，亞洲國家在關乎兩岸的議題尚，立場尚不夠一致。
五、美國
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在東協與美國的部長級會議上強調，華府的立場沒有改變，並反對任何片面改變台灣現狀的行動，尤其是透過武力。
美國眾議院外委會主席米克斯（Gregory Meeks）則表示，北京向台灣發射飛彈，軍機跨越台海中線，這些挑釁、危險行徑都不會把台灣嚇倒，反而只會鞏固美國對民主友人的支持。參議院2黨的外交領袖，外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）、共和黨首席議員里契（Jim Risch）也都大動作發表聲明，批評北京在台灣周遭進行「危險、具挑釁意味」的實彈演習毫無道理，也不該誤以為軍演就能削弱美國或其他國家挺台的決心。
對於共軍朝台灣周圍發射飛彈，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）也譴責是不負責任的行為，批評中國反應過度，以裴洛西訪台為藉口，在台灣海峽與周邊增加挑釁性軍事活動，實際上是試圖「建立新現狀以獲得新常態」，美方和全球都不會接受這種新現狀。柯比也透露，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已經指示美國航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）戰鬥群，繼續駐防在區域內監控局勢，未來數週美方也將通過台灣海峽進行標準空域與海域過境，繼續捍衛海洋自由與國際法行動。
六、日本
身為台灣重要的國際友人，加上日本政府也在這次的環台軍演中受到威脅，有5枚彈道飛彈落入日本專屬經濟區（EEZ），日本防衛大臣岸信夫表示，此事關乎日本國家及人民安全，已直接透過外交管道向北京提出強烈抗議，要求中國立刻停止軍演。
日本首相岸田文雄，也在5日早上與裴洛西舉行了早餐會談時，呼籲美日雙方應該為了維持台海的和平穩定緊密合作，並強烈譴責中國軍演發射飛彈落入日本EEZ一事。