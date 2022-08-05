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陳柏惟幸福肥現身　蔡其昌傳授婚姻祕訣「聽某嘴」

▲陳柏惟美國閃婚後首度公開露面，整個人呈現幸福肥狀態。（圖／記者顏幸如攝，2022.08.05）
▲陳柏惟美國閃婚後首度公開露面，整個人呈現幸福肥狀態。（圖／記者顏幸如攝，2022.08.05）

記者顏幸如/台中報導

2022-08-05 15:45:342022-08-05 15:49:15

前立委陳柏惟結束美國演講行，回國後歸隊蔡其昌競選總部，被發現整個人圓了一大圈！眾人追著「幸福肥」的他，問不能去蜜月的心情，蔡其昌乾咳兩聲代答「只要心情處於蜜月狀態，隨時都可以蜜月旅行啦！」他透露昨天七夕有送老婆巧克力，並以過來人口吻說，古人的「聽某嘴大富貴」是婚姻幸福祕訣之一。

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蔡其昌競選團隊主要幹部今（5日）一起亮相，從美國回台的陳柏惟擔任青年後援會總會長，結束居家檢疫後首度亮相。蔡其昌表示，陳柏惟是他和青年溝通的最佳分身，早已加入競選團隊的陳柏惟，也認為這位置是自己最能勝任的角色。

陳柏惟說，在藍綠對峙的市長選舉中，第三勢力小黨崛起，或多或少出現重疊現象，是民主發展過程很自然的事情。這世代的年輕人很有自己的想法，平常關心的議題、認同的政治人物，本就橫跨不同黨派，不會永遠投給誰，候選人必須爭取更多認同與支持。

▲陳柏惟擔任蔡其昌青年後援會總會長，他指出年輕人關心的議題、認同的政治人物，本來就跨越黨派。（圖／記者顏幸如攝，2022.08.05）
▲陳柏惟擔任蔡其昌青年後援會總會長，他指出年輕人關心的議題、認同的政治人物，本來就跨越黨派。（圖／記者顏幸如攝，2022.08.05）
陳柏惟致詞時雙下巴隱隱若現，外界關心他的幸福肥，追問一回國就投入工作，沒空去蜜月旅行，是否很對不起新婚妻子蔡靜娟？陳柏惟笑得靦腆，一旁的蔡其昌乾咳兩聲主動救援：「選完我會補償他啦！」並說兩人認識那麼久了，太太知道他長期為台中、為台灣在努力，「忙一點也能夠理解，不理解就不會嫁給他了」。

蔡其昌以過來人口吻說：「結婚以後，生活就是一輩子的事，只要心情還是處於蜜月的狀態，隨時都可以蜜月旅行！」他還主動放閃：「我每次和太太去旅行都當做蜜月旅行，昨天七夕也送太太巧克力，我自己隨時都是蜜月的狀態。」

媒體問已經生了3個孩子的蔡其昌，要傳授什麼幸福祕訣給新郎倌？他說：「我唯一能傳授他的祕訣，『盡量聽太太的話』就不會錯誤太多，我其實不想說投降輸一半，但感覺就是這個意思。」他再補充：「古人說『聽某嘴大富貴』，盡量聽太太的話不代表示弱，呃～也是示弱啦！」

▲蔡其昌以過來人身份對陳柏惟傳授「聽某嘴」幸福婚姻3字真訣。（圖／記者顏幸如攝，2022.08.05）
▲蔡其昌以過來人身份對陳柏惟傳授「聽某嘴」幸福婚姻3字真訣。（圖／記者顏幸如攝，2022.08.05）
從基進的紅夾克換穿蔡其昌的綠色戰袍，加上整個人圓了一大圈，陳柏惟在人群中的「識別度」降低很多。媒體問他會不會加入民進黨？他秒回：「現在都沒有想這些事情。」

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