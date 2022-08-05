陳柏惟幸福肥現身　蔡其昌傳授婚姻祕訣「聽某嘴」

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陳柏惟說，在藍綠對峙的市長選舉中，第三勢力小黨崛起，或多或少出現重疊現象，是民主發展過程很自然的事情。這世代的年輕人很有自己的想法，平常關心的議題、認同的政治人物，本就橫跨不同黨派，不會永遠投給誰，候選人必須爭取更多認同與支持。
陳柏惟致詞時雙下巴隱隱若現，外界關心他的幸福肥，追問一回國就投入工作，沒空去蜜月旅行，是否很對不起新婚妻子蔡靜娟？陳柏惟笑得靦腆，一旁的蔡其昌乾咳兩聲主動救援：「選完我會補償他啦！」並說兩人認識那麼久了，太太知道他長期為台中、為台灣在努力，「忙一點也能夠理解，不理解就不會嫁給他了」。
蔡其昌以過來人口吻說：「結婚以後，生活就是一輩子的事，只要心情還是處於蜜月的狀態，隨時都可以蜜月旅行！」他還主動放閃：「我每次和太太去旅行都當做蜜月旅行，昨天七夕也送太太巧克力，我自己隨時都是蜜月的狀態。」
媒體問已經生了3個孩子的蔡其昌，要傳授什麼幸福祕訣給新郎倌？他說：「我唯一能傳授他的祕訣，『盡量聽太太的話』就不會錯誤太多，我其實不想說投降輸一半，但感覺就是這個意思。」他再補充：「古人說『聽某嘴大富貴』，盡量聽太太的話不代表示弱，呃～也是示弱啦！」
從基進的紅夾克換穿蔡其昌的綠色戰袍，加上整個人圓了一大圈，陳柏惟在人群中的「識別度」降低很多。媒體問他會不會加入民進黨？他秒回：「現在都沒有想這些事情。」