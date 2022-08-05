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名家論壇》黎榮章／苗栗縣選戰只能靠陸戰？

▲國民黨苗栗縣議長鍾東錦執意參選下屆苗栗縣長，網路聲量領先群雄。（圖／翻攝自鍾東錦臉書粉絲團）
▲國民黨苗栗縣議長鍾東錦執意參選下屆苗栗縣長，網路聲量領先群雄。（圖／翻攝自鍾東錦臉書粉絲團）

文/黎榮章

2022-08-05 16:38:29

苗栗縣年底縣長選舉很熱鬧，國民黨面臨分裂，綠營則有大小綠之爭，可能上演「四強爭霸」、「五虎爭鋒」。苗栗是傳統組織戰選區，長年由國民黨執政，是西半部唯一未曾政黨輪替的縣市，近來除了選舉新聞，造橋鄉的輿坤垃圾掩埋場試運轉造成自救會與廠方的流血衝突，全案沸沸揚揚，登上全國版面，外界好奇，這些新聞、網路聲量，是否會牽動年底地方選情。

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透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察苗栗縣長參選人今年以來的網路聲量分析，其中以議長鍾東錦最高（3.4萬則），時代力量參選人宋國鼎次之（1.09萬則），民進黨徐定楨名列第三（7306則），7月初嗆要參選的立委陳超明第四（6925則），國民黨正式提名的前水利會長謝褔弘，則聲量最少（4107則）。

分析目前聲量暫居第一鍾東錦的熱門話題，他雖極力爭取參選，但他的黑歷史引發討論，鍾東錦大動作舉行「自白記者會」解釋，會中噴發金句「通姦不是強姦」、「拿西瓜刀輕輕劃過肚皮」、「是黑牢不是坐牢」在網路瘋傳；又鍾東錦屢跟黨中央過招，遭國民黨秘書長黃健庭諷「協調苗栗縣長提名時用掉許多防彈背心」、「國民黨有排黑條款」，再為鄉民討論添柴火，讓鍾東錦的網路聲量居高不下。
 

▲苗栗縣長參選人：網路聲量比較（圖／QuickseeK提供）
▲苗栗縣長參選人：網路聲量比較（圖／QuickseeK提供）

進一步分析5人的網路正負面聲量，可發現其中有三人是正聲量高於負聲量，分別是鍾東錦、宋國鼎、徐定禎，其中又以宋國鼎最高（好感度P/N值=1.5），勝過鍾東錦（1.35）與徐定楨（1.29）。宋國鼎從政前是律師，是邱顯智義務律師團隊成員，協助關廠工人案辯護，人物形象鮮明，受網路活躍度高的青年族群喜歡。

鍾東錦出身背景雖有爭議，但他這段期間積極經營正面形象，展現直言敢說、不扭捏的行事風格，加上他沒有忽視臉書經營，透過粉絲互動擴散自己的人設，好感度排名第二。相較之下，國民黨提名的謝福弘目前較不重視網路聲量經營，今年謝福弘的網路聲量高峰話題就是提名爭議，且他還是「被動」被討論，不可不慎。
 

▲苗栗縣長參選人：網路正負聲量比較（圖／QuickseeK提供）
▲苗栗縣長參選人：網路正負聲量比較（圖／QuickseeK提供）

進一步分析這5人的粉專數據，宋國鼎對粉絲團的經營最深，近一個月來共發文44則，平均一天超過一篇，鍾東錦發文篇數排名第二，共29篇。不過若以互動數來看，鍾東錦的貼文互動數最高，平均一則貼文互動超過兩千，遙遙領先其他人；觀察當前網路生態，在自媒體發動話題，一旦累積討論熱度，就有可能引發記者關注，登上新聞版面，而苗栗年輕人口不多，傳統新聞影響力不可忽視，鍾東錦對網路粉絲團的投注的努力，不只吸引了年輕族群的注意，對他新聞曝光量也有幫助，可謂一箭雙鵰。


▲苗栗縣長參選人：近一個月臉書經營成效（圖／QuickseeK提供）
▲苗栗縣長參選人：近一個月臉書經營成效（圖／QuickseeK提供）

網路模糊了傳統地理區域的界線，地區性事件也可能透過網路瞬間擴散到全國。在人手一機的時代，就算記者沒辦法第一時間到現場，錄影、拍照然後擴散，幾乎成為人人都具備的技能；坤輿案爆發流血衝突當晚，網路就出現很多現場照片、畫面，接連幾天，宋國鼎、徐定楨、謝福弘都在臉書表態，緊扣新聞議題。

坤輿案爆發流血衝突後，苗栗縣政府宣布不再上訴，事情似乎暫告一段落，旦選戰過程中，隨時還有可能爆出其他具新聞熱度的議題，參選人若不重視網路經營，一旦事件發生，自己的聲音無法即時擴散，將會錯失寶貴的攻防時機，對作戰實屬不利。


●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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