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特企／《女鬼橋開魂路》演員投身幕後動補　遊戲體驗升級

▲葛丞動態捕捉工作照。（圖／資料照片）
▲葛丞動態捕捉工作照。（圖／資料照片）

本報訊

2022-08-05 17:49:06

大宇資訊2022年度恐怖類遊戲新作《女鬼橋 開魂路》，這款改編自懸疑驚悚電影《女鬼橋》以第一人稱隱蔽式視角，進行生存冒險與解謎的遊戲。研發團隊特邀原《女鬼橋》電影演員及多位專業劇場演員，投身加入高規格動態捕捉工作，提升劇情角色整體呈現的細膩度。

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遊戲以《女鬼橋》電影作基礎，劇情環繞在東湖大學的恐怖校園傳說上，講述六名大學生參加試膽大會，挑戰禁忌恐怖傳聞的故事。玩家也將在遊戲中輪番操控六位主要角色，從不同角度去感受這樁駭人聽聞的靈異傳說。

沿用電影演員葛丞　投身幕後動捕工作

有別於一般恐怖遊戲，《女鬼橋 開魂路》劇情走向與選擇安排是本作重點之一。為了讓角色隨著劇情推進，動作呈現更加真實到位，讓玩家有身歷其境的感覺，研發團隊特地找來原《女鬼橋》電影演員跟其他經驗豐富的專業劇場演員，加入遊戲幕後動態捕捉的工作。

遊戲運用動態捕捉技術（MotionCapture）將真實人體的動作記錄下來，轉成數位資料，再運用數位運算產生出角色的動作，讓遊戲研發團隊可以快速取得角色動態數據。在動作細節捕捉上，例如：拿著平安符微顫的手，或是小心翼翼、如履薄冰踩上階梯的腳步，都能讓玩家體驗更升級、感受更細膩動人。而其中在《女鬼橋》電影中，飾演黎文耀一角的葛丞，更是在遊戲幕後中擔任重要一角，用動態捕捉的方式，演繹出遊戲中的黎文耀，充份為角色賦予靈魂及文化內涵。

搭STEAM生存節活動　踴躍試玩中

適逢鬼月期間，《女鬼橋 開魂路》恰搭上STEAM推出生存節的活動列車，在平台上持續開放玩家試玩！由於遊戲將在8/25平台即將上架，引來眾多玩家在討論區上熱烈討論與評價！喜愛生存、冒險類型遊戲的玩家，絕對不容錯過！生存節活動將至8/8為止，上線為期一週，立即上STEAM加入試玩行列！

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