卡娜赫拉的小動物們超可愛 現身台塑生醫彰化健康悠活館
全台首座也是唯一卡娜赫拉的小動物們主題觀光工廠，就在彰化台塑生醫健康悠活館，即日起，超萌的P助與粉紅兔兔現身台塑生醫健康悠活館進行實習研究，巨型瓶身上的P助與粉紅兔兔拿著研發產品在入口處迎賓，館內還有超多繽紛拍照佈景與多款週邊聯名商品，邀請粉絲們趁暑期來與卡娜赫拉的小動物們一起實習趣。
P助&粉紅兔兔觀光工廠實習趣，即日起至明年2月底現身彰化台塑生醫健康悠活館，以科學體驗互動為主題，P助與粉紅兔兔化身為萌萌可愛實習生，帶著遊客直擊台塑生醫的研發基地，讓大家一窺台塑生醫的實驗機密。
進入瓶身，就可看到P助與兔兔在綠色植栽主題牆面前，準備帶著大家進入二樓主展區，樓梯上也有兔兔與P助嬉鬧的身影，此外沿著館內導覽路線，處處皆可看到P助與兔兔認真實習的工作佈景，讓大家在歡樂中也能跟著兔兔與P助拍照打卡留下美好的實習回憶。
台塑生醫健康悠活館免費入館、免費停車，活動期間，只要完成闖關集章，就可以兌換卡娜赫拉獨家聯名小禮物；逛累了，在二樓的輕食餐廳享用美食的同時，也別忘了抬頭瞧瞧兔兔、P助可愛的模樣。導覽結束時，千萬別漏了到1樓銷售賣場，台塑生醫與卡娜赫拉推出了多款限量聯名商品與週邊小物，邀請粉絲們同樂。