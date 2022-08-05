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陳時中抛「國際事務局」想法　管碧玲、趙怡翔這樣說

▲立委管碧玲（右）力挺民進黨台北市長參選人陳時中（左）提出的「國際事務局」構想。（資料圖／記者黃宣尹攝）
▲立委管碧玲（右）力挺民進黨台北市長參選人陳時中（左）提出的「國際事務局」構想。（資料圖／記者黃宣尹攝）

記者鄭宏斌／台北報導

2022-08-05 17:29:24

民進黨台北市長參選人陳時中拋出設立「國際事務局」想法，引發北市府、國民黨對手蔣萬安的不同討論。對此，民進黨立委管碧玲說，調整組織，「官一樣多」，面向國際，成立國際事務局是很重要的；有「口譯哥」之稱的民進黨台北市議員參選人趙怡翔則認為，成立國際事務局，有助於協助台灣擺脫「一中」及「雙城論壇」框架。

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管碧玲表示，台北市長柯文哲搞錯了，調整組織，官一樣多。過去台北市為了強化觀光與都市行銷，讓新聞局轉型為觀傳局；為了強化體育運動，整併訴願會和法規會，改設法務局，因而增設體育局。台北市政府十幾年來，組織調整因應時代需要，「官一樣多，沒有多出來。」

管碧玲也說，「政府有能」是領導市政最重要的的核心，而台北市政府被「砍掉」的，是一席副市長。每任市長都有自己的施政重點，柯文哲可能比較關注兩岸事務，但陳時中要打造台北成為「世界的台北」，面向國際，成立國際事務局是很重要的。

管碧玲說，至於局處數量限制，不能成為政府職能的束縛，「政府有能」是領導市政最重要的核心。從中央到地方，各級政府透過部會、局處整併，因應時代變遷隨之而來的職能調整，所在多有。「台北的停滯久矣！主事者有沒有讓市政府強化職能，不是才應該痛加檢討嗎？」

對於陳時中提出成立國際事務局，趙怡翔認為，將有效盤點及整合市府不同單位的國際資源，致力推動台北的城市交流與國際合作。這也能協助台灣擺脫「一中」及「雙城論壇」框架。

趙怡翔指出，蔣萬安對此回應說「城市交流一直以來做最好就是台北市」，而歷年市長已經辦理許多國際活動，吸引「高層級」國際友人來訪。這說詞是徹底不瞭解外交的含義。

趙怡翔說，首先，台北城市交流成績頗差，僅贏過侯友宜的新北市。台北過去24年來只有締結10個姐妹市關係，比桃園市鄭文燦市長光在第一任的政績都還少。再來，國際合作需要長時間的培養與累積，絕對不是單辦一場國際活動就能成就的事。如果蔣萬安認為一場花博就叫「外交」的話，不如倡議直接把外交部廢止算了。




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