陳時中抛「國際事務局」想法　管碧玲、趙怡翔這樣說

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管碧玲也說，「政府有能」是領導市政最重要的的核心，而台北市政府被「砍掉」的，是一席副市長。每任市長都有自己的施政重點，柯文哲可能比較關注兩岸事務，但陳時中要打造台北成為「世界的台北」，面向國際，成立國際事務局是很重要的。
管碧玲說，至於局處數量限制，不能成為政府職能的束縛，「政府有能」是領導市政最重要的核心。從中央到地方，各級政府透過部會、局處整併，因應時代變遷隨之而來的職能調整，所在多有。「台北的停滯久矣！主事者有沒有讓市政府強化職能，不是才應該痛加檢討嗎？」
對於陳時中提出成立國際事務局，趙怡翔認為，將有效盤點及整合市府不同單位的國際資源，致力推動台北的城市交流與國際合作。這也能協助台灣擺脫「一中」及「雙城論壇」框架。
趙怡翔指出，蔣萬安對此回應說「城市交流一直以來做最好就是台北市」，而歷年市長已經辦理許多國際活動，吸引「高層級」國際友人來訪。這說詞是徹底不瞭解外交的含義。
趙怡翔說，首先，台北城市交流成績頗差，僅贏過侯友宜的新北市。台北過去24年來只有締結10個姐妹市關係，比桃園市鄭文燦市長光在第一任的政績都還少。再來，國際合作需要長時間的培養與累積，絕對不是單辦一場國際活動就能成就的事。如果蔣萬安認為一場花博就叫「外交」的話，不如倡議直接把外交部廢止算了。