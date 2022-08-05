企業永續經營！台灣中油公司舉辦企業誠信論壇

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中油公司董事長李順欽在致詞表示，中油一向秉持誠信透明的經營理念，以「廉能」為公司治理根本的一環，內控的核心，以廉安為首，致力於廉安、工安、環安、資安等「四安」齊備，讓同仁「心安」。
李順欽說，今(111)年也是中油淨零元年，中油配合政府2050淨零路徑，以「優油、減碳、潔淨能源」為策略主軸，涵蓋進口、生產、銷售端，全面淨零布局，唯有轉型成為Clean Power Company，致力於E(環境)、S(社會)、G(公司治理)三足鼎立，才能讓中油邁向永續發展。
法務部廉政署署長莊榮松致詞指出，2021年清廉印象指數我國排名第25名，締造1995年公布該指數以來，歷史最佳成績，這樣的成績是與會所有私部門企業、國營事業與政府部門共同努力的成果。
莊榮松說，誠信是公私部門共同的核心價值，廉政署從公私部門協力的立場，持續與企業建立夥伴關係，除倡議「企業誠信」協助企業誠信治理，也持續辦理「破解圖利與便民迷思」座談會，推行簡政便民政策，並鼓勵公務員勇於創新服務企業，今年更進一步推動「企業服務廉政平台」，希望透過公私部門深化交流，以及提供服務，攜手營造廉能優質投資環境，提升國家清廉程度的正面評價，促進國家與企業的永續發展。
此一企業誠信論壇活動，主要是針對零碳排與企業誠信之管理趨勢及治理優勢，公私部門如何攜手實踐ESG，致力永續展等議題進行觀點交鋒，共同激盪多元思維，引領中小企業等私部門，齊力善盡企業社會責任及落實誠信經營。