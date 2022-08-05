COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

防疫險認損290億！兩大股東救援　新安東京產險增資147億

▲國內產險業面臨防疫險風暴，其中新安東京產險已認列損失290億元，並計畫增資147億元，也獲得兩大股東裕隆集團（裕隆汽車及中華汽車）及日本東京海上董事會通過注資。（圖／ 資料照，裕隆集團提供）
▲國內產險業面臨防疫險風暴，其中新安東京產險已認列損失290億元，並計畫增資147億元，也獲得兩大股東裕隆集團（裕隆汽車及中華汽車）及日本東京海上董事會通過注資。（圖／ 資料照，裕隆集團提供）

記者顏真真／台北報導

2022-08-05 19:59:18

今（2022）年國內多家產險公司均面臨因防疫險理賠帶來的重大財務損失，其中新安東京海上產險公司上半年稅後淨損240億元，其中認列防疫險損失290億元。在此情況下，為強化公司資本結構，新安東京海上產險規劃進行增資147億元，其兩大股東日本東京海上及裕隆集團董事會也都已通過此增資案，其中裕隆集團旗下裕隆汽車及中華汽車分別對新安東京海上產險增資25.66億元及30.35億元，裕隆集團總持股增至49.48%，最終持股數字待8月新安東京海上產險臨時股東會後確定。

我是廣告 請繼續往下閱讀
裕隆集團及東京海上兩大股東認為這次防疫險是一次性損失，新安東京海上產險未來仍極具經營價值，希望藉由這次的增資，在新的股權架構下，結合日本東京海上的產險商品開發及裕隆集團的汽車價值鏈優勢，股東雙方更能發揮互補資源，在未來仍會穩定成長的台灣產險市場裡，為重新出發的新安東京海上產險創造更多的競爭優勢。

新安東京海上產險截至今年6月底，已受理防疫險保單近12萬件，理賠金額約58.8億元，除已受理金額外，第2季財報也採穩健保守原則認列賠款準備，致新安東京海上產險上半年稅後淨損240億元，其中認列防疫險損失（含賠款準備提列）為290億元。在此情況下，為強化公司資本結構，新安東京海上產險規劃進行增資147億元，也獲得裕隆集團與日本東京海上兩大股東支持。

裕隆集團旗下裕隆汽車、中華汽車今日董事會均已通過對新安東京海上產險增資案，裕隆汽車及中華汽車分別對新安東京海上產險增資25.66億元及30.35億元，經過這次增資後，裕隆汽車持股預期由17.39%增為17.46%、中華汽車持股則預期由20.57%增為20.65%，加上其他關係企業，裕隆集團對新安東京海上產險總持股計畫由49.33%增為49.48%，而日本東京海上對新安東京海上產險的持股則計畫由48.94%增為50.18%。

雖然新安東京海上產險防疫保單重大理賠損失，造成裕隆汽車、中華汽車上半年業外虧損，影響上半年獲利，不過，內部評估此事件乃一次性影響，裕隆汽車與中華汽車今年本業業務仍持續穩定獲利，預期明年整體損益表現可望回歸正常水準。

新安東京海上產險經營體質一向穩健，也是裕隆集團汽車價值鏈佈局中獲利良好的策略投資，這次面對產險業史上最大風暴，裕隆集團考量所有利害關係人的最大利益及大股東的社會責任，與日本東京海上攜手共同面對此一重大事件，對新安東京海上產險進行必要的增資，同時在保戶權益的維護上，也獲得社會的最大肯定與認同。新安東京海上產險也強調，未來將努力穩定局面及回復成長步伐，為保戶、股東、員工以及社會大眾等利害關係人續創多贏共榮。

今年防疫險理賠已快百萬件　累計賠付金額超過359億元

巷仔內／出國無短天期醫療險可保　防疫險後遺症剛開始

防疫險理賠爆量！黃天牧：產險公司相繼增資、不會倒閉

防疫險賠319億！產險上半年虧469億、壽險淨值少近1.5兆

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀