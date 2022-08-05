防疫險認損290億！兩大股東救援　新安東京產險增資147億

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新安東京海上產險截至今年6月底，已受理防疫險保單近12萬件，理賠金額約58.8億元，除已受理金額外，第2季財報也採穩健保守原則認列賠款準備，致新安東京海上產險上半年稅後淨損240億元，其中認列防疫險損失（含賠款準備提列）為290億元。在此情況下，為強化公司資本結構，新安東京海上產險規劃進行增資147億元，也獲得裕隆集團與日本東京海上兩大股東支持。
裕隆集團旗下裕隆汽車、中華汽車今日董事會均已通過對新安東京海上產險增資案，裕隆汽車及中華汽車分別對新安東京海上產險增資25.66億元及30.35億元，經過這次增資後，裕隆汽車持股預期由17.39%增為17.46%、中華汽車持股則預期由20.57%增為20.65%，加上其他關係企業，裕隆集團對新安東京海上產險總持股計畫由49.33%增為49.48%，而日本東京海上對新安東京海上產險的持股則計畫由48.94%增為50.18%。
雖然新安東京海上產險防疫保單重大理賠損失，造成裕隆汽車、中華汽車上半年業外虧損，影響上半年獲利，不過，內部評估此事件乃一次性影響，裕隆汽車與中華汽車今年本業業務仍持續穩定獲利，預期明年整體損益表現可望回歸正常水準。
新安東京海上產險經營體質一向穩健，也是裕隆集團汽車價值鏈佈局中獲利良好的策略投資，這次面對產險業史上最大風暴，裕隆集團考量所有利害關係人的最大利益及大股東的社會責任，與日本東京海上攜手共同面對此一重大事件，對新安東京海上產險進行必要的增資，同時在保戶權益的維護上，也獲得社會的最大肯定與認同。新安東京海上產險也強調，未來將努力穩定局面及回復成長步伐，為保戶、股東、員工以及社會大眾等利害關係人續創多贏共榮。