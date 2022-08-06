新加坡第一女富豪是她！揭曉白富美背後家世　

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陳振傳是新加坡頗負盛名的「華商銀行先生」，原本是富家少爺的他，卻在14歲時面臨父親離世，還沒成年的他便得繼承家業。他不得不放棄留學計劃，而在本土上學，卻也因此，認識了後來的太太黃海倫。緣份也許是天定，1925年，在家族友人的介紹下，陳振傳加入了父親曾經工作過的華商銀行，而彼時的華商銀行總經理，正好就是他未來老丈人黃天成，陳振傳和黃海倫成親後，便自然地接手華商銀行。
兩人的婚姻造就整個新加坡上流社會的姻親關係，讓最知名的商人和政治家多了親戚關係。例如陳振傳的老丈人黃天成的另一個外孫女柯玉芝，嫁給了新加坡國父、首任總理李光耀，而他們的兒子李顯龍，則是現任新加坡總理。
後來陳振傳那一代歷經二戰，被迫撤離新加坡，回國時發現家裡的傢俱被洗劫一空。雖然感到無奈，但沒有打擊到陳振傳從商的敏銳度和天賦。他趁機為華僑銀行吸納了一大批優質企業的股份，其中包括羅敏申集團、萊佛士酒店和海峽貿易等等企業。
除此之外，陳振傳老先生一生坦蕩，言傳身教之下，陳家後人皆踏實低調，上下和睦，既不沾染紙醉金迷的生活，也沒有妻妾成群的風流韻事，在富商界算是十分罕見的清流。
周玉琴出生時，跟其他豪門家庭出生的名媛千金一樣，擁有廣闊的花園可以玩耍，且家中有十多個傭人環繞。1984年，周玉琴從頂尖學府新加坡國立大學法律系畢業後，卻不願進家族企業，而是跑到歷史悠久的德尊律師事務所工作。即便外公幾次對優秀的她發出繼承人邀請，她還是樂在自己的律師工作。直到三年後，她才終於被說服，加入了家族企業，也就是如今的泰城集團。
有趣的是，周玉琴甚至跟外公「討價還價」，表示自己只待2年「適用期」，如果跟公司合不來，那她就要回去當律師。沒想到周玉琴表現絕佳，便順理成章地接手泰城集團，且完全沒有經歷家庭內鬥。陳家其實是有男性繼承人的，卻直接讓一個外姓的外孫女繼承家業，這在豪門家族確實少有。原來是陳家人都認為「能者居之」，繼承權與性別或長幼無關，而是跟能力密切相關。由於整個家族和睦，集團更加壯大。1991年，學會計的二妹周玉香，也加入泰城，她如今擔任集團的財務主管，負責投資與證券相關的業務。後來，在1996年，跟大姐一樣學法律的弟弟周桂山，也追隨兩個姐姐，加入家族企業，負責基金會的申請評估和捐款支付。三姐弟各司其職，將家族集團發揚光大。
周玉琴並非墨守成規的白富美，她不僅守住家業，還幫家族打贏了一場艱難的收購戰。1999年，新加坡政府出新規，要求地方銀行必須剝離非金融業務。這就意味著，華僑銀行必須放棄當年陳振傳任職期間買下的那幾家優質企業的控股權，年事已高的陳振傳，希望至少能收購回一家，保住幾十年的心血。但是收購上市櫃公司實在太艱難，周玉琴在2005年至2006年間，先後嘗試收購萊佛士酒店與羅敏申集團，都失敗了，而她的外公也在此期間離世。
帶著外公的遺願，2008年，周玉琴再次背水一戰，目標正是百年企業海峽貿易。當時，他們家族只持有海峽貿易24%的股權，卻對上了控股大約40%的李氏集團。周玉琴花了兩個月時間、三輪競價，海峽貿易的總市值飆升了6.5億美元，而周玉琴最終以89%的股份，拿下了海峽貿易的絕對控制權。
周玉琴開始投資地產、酒店業，與諸如遠東集團、李嘉誠的長江實業等巨頭合作，資產遍佈亞洲和澳洲，同時投資全亞洲高價值的公司。而她各種款式的訂製旗袍和瑪瑙首飾，讓她的辨識度非常高，且她外型美麗、身材穠纖合度，讓她無論是旗袍還是西式服裝，都看起來相當美麗。
由於周玉琴身後的家族相當低調，不像其他家族有許多豪奢行為或風流韻事，多數跟家族相關的事情都是媒體採訪周玉琴時，稍微透露出來的。且在訪談中，可以看到她得宜的應對進退，貴族名媛般的風采。