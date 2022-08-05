陳其邁提升清潔隊員、消防人員福利 鞠躬感謝辛勞付出
高雄市長陳其邁今（5）日宣布清潔隊端午節、中秋節出勤同仁，加碼給予加一補一的福利；清潔隊臨時人員清潔獎金自去 (110)年起由3,000元調升至4,000元，提早至今年9月起再調整至5000元；清潔隊人員健檢補助，從每年1200元，明年提升至1750元；今年更將臨時人員年終獎金納入預算編列，以最實質的福利感謝清潔隊員的辛勞付出。
高雄市清潔隊在7月底以5天時間清除三民區克武路民宅髒亂，解決當地民眾十多年來的困擾，市長陳其邁今（5）日下午至三民東區清潔隊，深深鞠躬對所有清潔隊員表達感謝，並發送消暑的綠豆湯及包子慰勞隊員們日常的辛苦，也不忘提醒隊員們多補充水分、注意身體健康。
隨後，陳其邁至消防局第二大隊中華消防分隊慰勞消防隊員之辛勞，與消防隊員話家常、感謝消防隊員執勤之辛勞，他也提及，上任後，特別關心消防設備與車輛是否充足及汰舊換新，並重視消防人員安全及健康。
消防局也針對高雄市住警器執行狀況說明，推動全國首創「3燈2器」消防安全設備維護修繕補助專案，針對超過20年之6樓以上消防設備不合格大樓、公寓，積極協助、輔導場所配置改善，補助大樓共用部分避難方向指示燈/牌、出口標示燈/牌、緊急照明燈、住警器及滅火器等設備，補強大樓消防設備不足，目前已完成三階段共計701棟大樓修繕補助，提昇老舊公寓大樓基本消防安全。