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陳其邁提升清潔隊員、消防人員福利　鞠躬感謝辛勞付出

▲為表達對所有清潔隊員的辛勞付出，陳其邁帶著綠豆湯和包子前往三民東區清潔隊並已深深的一鞠躬表達感謝。（圖／高市府提供）
▲為表達對所有清潔隊員的辛勞付出，陳其邁帶著綠豆湯和包子前往三民東區清潔隊並已深深的一鞠躬表達感謝。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰/高雄報導

2022-08-05 22:32:19

高雄市長陳其邁今（5）日宣布清潔隊端午節、中秋節出勤同仁，加碼給予加一補一的福利；清潔隊臨時人員清潔獎金自去 (110)年起由3,000元調升至4,000元，提早至今年9月起再調整至5000元；清潔隊人員健檢補助，從每年1200元，明年提升至1750元；今年更將臨時人員年終獎金納入預算編列，以最實質的福利感謝清潔隊員的辛勞付出。

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▲陳其邁親切的與清潔隊員們玩自拍。（圖／高市府提供）
▲陳其邁親切的與清潔隊員們玩自拍。（圖／高市府提供）
高雄市清潔隊在7月底以5天時間清除三民區克武路民宅髒亂，解決當地民眾十多年來的困擾，市長陳其邁今（5）日下午至三民東區清潔隊，深深鞠躬對所有清潔隊員表達感謝，並發送消暑的綠豆湯及包子慰勞隊員們日常的辛苦，也不忘提醒隊員們多補充水分、注意身體健康。

▲陳其邁至消防局第二大隊中華消防分隊慰勞消防隊員之辛勞，與消防隊員話家常、感謝消防隊員執勤之辛勞。（圖／高市府提供）
▲陳其邁至消防局第二大隊中華消防分隊慰勞消防隊員之辛勞，與消防隊員話家常、感謝消防隊員執勤之辛勞。（圖／高市府提供）
隨後，陳其邁至消防局第二大隊中華消防分隊慰勞消防隊員之辛勞，與消防隊員話家常、感謝消防隊員執勤之辛勞，他也提及，上任後，特別關心消防設備與車輛是否充足及汰舊換新，並重視消防人員安全及健康。

消防局也針對高雄市住警器執行狀況說明，推動全國首創「3燈2器」消防安全設備維護修繕補助專案，針對超過20年之6樓以上消防設備不合格大樓、公寓，積極協助、輔導場所配置改善，補助大樓共用部分避難方向指示燈/牌、出口標示燈/牌、緊急照明燈、住警器及滅火器等設備，補強大樓消防設備不足，目前已完成三階段共計701棟大樓修繕補助，提昇老舊公寓大樓基本消防安全。

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