中秋一起做公益 臻品植萃「四喜養生茶」每售一盒捐1成

連續 2 年獲得台中十大伴手禮首獎的臻品植萃花草茶，是擁有 30 年臨床經驗的中醫師陳勇利，將臨床經驗轉化運用到保健養生所開發的，在國際食品競賽也屢獲大獎。此次，為響應台中市政府推動中秋一起做公益，特別推出「四喜養生茶禮盒」公益限定款，凡售出一盒，即捐出售價 1 成給中華育幼機構兒童關懷協會，保健養生兼做公益，是中秋送禮自用最佳選項。

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陳勇利擁有中西醫雙博士學位，現任臻品中醫診所院長。行醫近 30 年來，一直埋首鑽研花草植物運用於養生保健效益。以致，除了對中藥草專精，對國內外常用於保健的花草也頗多研究，並以中醫「君臣佐使」複方精神，把不同功效的中西方花草，調配組合成茶包，開創出花草茶養生事業，也展開斜槓人生新頁。

▲台中臻品植萃響應做公益， 推出「四喜養生茶」禮盒，每售出一盒捐出售價1成助弱勢。（圖／記者金武鳳攝，2022.8.5)

陳勇利表示，世界上已有悠久茶文化、咖啡文化，獨缺專業花草茶文化，為此，他致力嚴選國內外優質花草，運用黃金比例調配出複方花草茶，有粉光元氣茶、植萃博士茶、苿券氣巡茶、枸杞覺明茶及薰衣草香茶，各具香氣與保健養生功能，已在國際食品及設計競賽屢獲大獎，也獲得知名飯店及百貨公司等 50 多家大品牌指定合作。

臻品植萃花草茶，大多採用本地花草調製，包括苗栗銅鑼的菊花、公館枸杞及彰化花壇苿莉等，冷熱飲皆適合，不但將養生落實於日常生活，也為花農帶來收益，已連續二年獲得台中十大伴手禮首獎，未來，陳勇利更希望將台灣優質花草茶推向世界。

▲中秋一起做公益，臻品植萃推出限下款「四喜養生茶」禮盒，每售一盒捐1成。（圖／臻品植萃提供）