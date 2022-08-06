7大速食店優惠！肯德基賣「爸氣餐」：8炸雞+6蛋撻399元

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8月6日至8月8日限時3天，推出父親節期間限定的「爸氣爽嗑歡聚餐」，並首次開放可線上預訂快取。整桶共有8塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻，原價738元，限時下殺5.4折，整桶套餐特價399元。若以6入蛋撻禮盒單買要210元來算，等於咔啦脆雞平均一塊不到24元。
🟡漢堡王
首波主打霸王省優惠券，可一路用到8月底，共6款商品買一送一，個人超省餐100元起、雙人激省餐150元起。此外，人氣甜點萬丹紅豆聖代將於8月9日起在全台聖代販售店限時開賣，全台火烤美味專賣店也將獨售萬丹紅豆牛肉堡，售完為止。
🟡頂呱呱
即日起至8月8日期間快閃推出「大吃一斤」活動， 主打原味炸雞每份秤足重一台斤（600g）販售，原價275元，活動價199元，相當於7折價，每日每店限量販售。到門市現場購買活動組，另可用25元加購指定飲品，35元加購地瓜薯條、45元加購呱呱包，每人最多加購10組。此外，8月26日前到全台門市出示電子優惠畫面，享指定單品48元、點心組99元優惠。
🟡麥當勞
即日起至8月16日期間舉辦「麥當勞深夜食堂」，每天晚上10點到凌晨3點，僅限於歡樂送訂餐，指定套餐8.4折起，包括「深夜雞腿套餐」，內含2塊麥脆雞腿及38元飲料，還有「深夜雞塊套餐」，內含12塊麥克雞塊及38元飲料，兩款套餐都是139元。
🟡必勝客
為了提高父親節出餐效率，8月6日、8月7日兩天調整菜單，只販售指定組合餐，其他日常套餐和促銷優惠在這兩天都停售。8月8日至8月29日前，周一至周五平日透過「PK雙饗卡」APP訂餐，點任一口味紙包飯，免費送夏威夷獨享比薩，現省85元。目前紙包飯有松露牛肝菌干貝起司、粉紅醬海鮮起司2種口味，單點都是209元。
🟡達美樂
預計至10月9日前，全台門市外帶大小披薩一律半價，大小、口味任選，單點即享半價優惠。
🟡拿坡里
即日起至8月31日期間買一桶「義式雞腿桶」，送8隻原味胡椒雞翅，等於另類「買8送8」，原價616元、特價449元。