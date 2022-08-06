正值旅遊旺季！海南三亞「全域靜態管理」　8萬遊客滯留

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當局形容，本輪疫情防控形勢嚴峻複雜，已超過今年的「0331」疫情，社區隱匿傳播風險大，人員聚集及跨區域活動將增大疫情傳播風險，為迅速控制疫情，盡快實現社會面動態清零，三亞已進入區域管控狀態。除了保障社會基本運行服務、疫情防控和緊急特殊情況以外，全市範圍限制人員流動，暫停城市公共交通，何時恢復會再另行通告。
海南省三亞市政府副市長何世剛表示，大概有8萬多名的遊客滯留在三亞，從現在目前病例分布來看，主要是在三亞灣和亞龍灣，剛好也是遊客最集中的地方，所以當局強化了對三亞灣和亞龍灣的管控，要求必須要有24小時的核酸陰性證明才能進入。
何世剛聲稱，這次病毒已經傳播到重慶、廣東，以及海南省內的8個市縣，為了防止疫情繼續外溢，海南省已經成立了防外溢的專班，並升級離開三亞市的措施，離開者必須要有48小時2次核酸陰性證明，避免病毒被帶到別的地方去。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。