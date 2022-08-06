接受美媒專訪！蕭美琴：中國軍演早有預謀　台灣強化自衛

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蕭美琴向CBS表示，台灣數十年來一直生活在中國威脅之下，但不能讓中國決定台灣在國際結交朋友的期望。她以孩童在學校遭到霸凌為例指出：「你不會要孩子不去學校，而是會想辦法對付霸凌者。這正是台灣在做的。我們正在使我們的社會更強大、更有韌性，強化自我防衛。」
她並質疑中國史無前例的大規模軍演行動是有預謀，早在裴洛西（Nancy Pelosi）決定訪台前就已經做好準備。
她在PBS訪談中也同樣指出，中國顯然早已為這樣的軍事集結準備已久，中國升高局勢的作法既不合理也沒有必要。
蕭美琴表示，台灣對中國升高緊急局勢感到擔憂，這也正是台灣致力於投資自我防衛，發展不對稱能力、改革後備戰力，以更順利地將平民納入國土防衛中。但她強調，台灣不希望戰爭爆發，期盼和平，會盡一切努力降低緊張局勢，但不會犧牲自由。
此外，蕭美琴在高峰論壇上引述總統蔡英文的談話，呼籲中國理性自制，台灣的建設性對話大門敞開，希望和平解決分歧。
她指出，北京的經濟脅迫、採取實彈演習等破壞穩定的威脅行為，不會讓中國對台灣人或其他人變得更具吸引力；儘管台灣人務實謹慎，但不會屈服於脅迫、放棄自由。
除了軍事，蕭美琴表示，台灣也致力於經濟安全。在裴洛西訪台後，中國禁止百餘項台灣食品進口，澳洲、日本、立陶宛近年來也飽受中國經濟脅迫。台灣致力於經濟多元化，並在可靠的民主合作夥伴間重新調整供應鏈，她期望能深化台美貿易與經濟關係。
她表示，中國軍演擾亂區域穩定，是「高度不負責任且危險」，台灣期望美國持續發揮領導作用，團結區域與全球夥伴，向中國表明，任何人都不會容忍使用武力，台海和平穩定符合所有人利益，包括中國在內。（編輯：周永捷）1110806