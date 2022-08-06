解放軍試射飛彈草草收場　崩潰小粉紅痛批：形同炸魚

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帳號「風雲回來了」的網友發文詢問：「什麼意思，後面兩天不射了？」也有人嘲諷稱這是「炸魚任務，一天完成」、「導彈就這麼多，一下子射完嗎？」，並嘲諷有可能解放軍發射飛彈的參數被台灣軍方掌握。
在此之前，中國的小粉紅才因裴洛西（Nancy Pelosi）順利抵台未遇阻攔而哀號，甚至激動得自打耳光，朝廈門市政府大門丟雞蛋，痛罵北京當局丟人現眼，還有共產黨員想退黨。
報導說，解放軍匆忙宣佈飛彈試射結束令人感到意外，從首枚飛彈發射算起歷時2小時22分就喊停，簡直太詫異，還有5枚打偏落在日本海域，而且是在日本抗議之後，試射就結束了。
台灣媳婦、中國女權作家上官亂於共軍展開軍演前說，中共的強烈反應就是表演而已，台灣也不需要擔心，大家等著看好戲心態，就是看中國怎麼暴跳如雷、放狠話，「多射幾個導彈，只會暴露導彈的命中率」。
RFA的報導另指出，共軍軍演也暴露他們自己的發射技術、性能、技術參數，因為美國軍方的情報蒐集也很厲害，共軍的實彈射擊出盡洋相、貽笑大方。
裴洛西於2日晚間抵台，中共解放軍隨即宣布，自4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。
共軍東部戰區4日通報稱，下午1時許對台灣東部外海預定海域實施多區域、多型號常規導彈火力突擊，導彈全部精準命中目標，整個實彈發射訓練任務已圓滿完成，解除相關海空域管控。
雖然東部戰區並未說明發射哪些型號的導彈與數量，而中華民國國防部4日傍晚表示，中共自下午1時56分起至下午4時止，區分數波次向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射共11枚東風系列彈道飛彈。
英國廣播公司（BBC）與美聯社記者在台觀察，台灣社會運作如常，並未感受擔憂共軍軍演的緊張氛圍，依然平靜。
也有漁民告訴BBC記者：「他們就一群土匪啦，這些共產黨只會說大話，什麼也做不了，我們已經聽他們恫嚇70年了。」（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110806