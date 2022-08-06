首掛公投看板 楊子賢挺18歲公民權：制度應採納年輕聲音
18歲公民權修憲案於今年3月經立法院通過後，將在11月26日進行公民複決投票。現年26歲的民進黨彰化縣彰化區縣議員參選人楊子賢率先在彰化掛上第一面公投宣傳看板，支持18歲公民權，訴求讓年輕人一起參與國家的未來。他說，自己曾和許多未滿20歲的有志青少年一起投身改變家鄉的行動，但制度不採納年輕的聲音，只會讓政治更加向守舊屈服，讓年輕人表達立場、有能力決定自己的未來，才是台灣要向前的方向。
楊子賢表示，18歲公民權在台灣已經是討論很久的議題，在過去幾年大眾也對這個議題提出不同見解，而在今年不分黨派、不分組織終於譜出最大共識，這個修憲契機一定要好好把握。
楊子賢表示，美國、英國、法國等多數歐美國家在半世紀前紛紛將投票年齡改為18歲甚至更低，而在近幾年日本及韓國也將投票年齡下修至18歲。環顧世界現況，當今主要民主國家僅剩台灣選舉年齡限制為20歲。
楊子賢舉過去參與社運的經驗為例說明，自己曾和許多未滿20歲的有志青少年一起投身改變家鄉的行動，但制度不採納年輕的聲音，只會讓政治更加向守舊屈服，成為讓青年人更加厭惡著手改變家鄉環境的惡性循環。
楊子賢呼籲，讓年輕人有管道去參與政治，即早關心公共事務；讓年輕人表達立場、有能力決定自己的未來，才是台灣要向前的方向。年底修憲複決案需要965萬張同意票，不分黨派應一起促進台灣的青年發展，也讓新一代的青年夥伴與國際接軌。