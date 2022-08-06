2022年7月台灣機車銷售65,862輛，Sym單月市占近四成，Kymco淪為老二險勝Yamaha！

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隨著疫情逐漸走緩，以及供應鏈稍稍獲得紓解，再加上七月的暑假購車熱潮來到，各品牌紛紛提前操作祭出大優惠，與此同時更有不少新機種投入市場，在買氣熱絡下七月份創下65,862輛的銷售佳績，比起2021年同期的63,140輛略為成長4.31%，看似增加但當時台灣疫情仍處於三級警戒，買氣、生產本來就會較低，嚴格來說是今年的總量不如疫情前，探究原因除了通膨因素之外，因缺晶片、缺料導致有單無法大量交車仍是最大隱憂。延續六月的畢業季，大學新鮮人與社會新鮮人在個人移動工具需求增加，且疫情趨緩生活逐步正常化的結果，機車的銷售自然會跟著成長；尤其八月正值民俗月，各品牌也希望在度小月之前衝刺，購車優惠的條件可說是一年比一年好，當然這也是政府補助減少、原物料成本上漲下的「好康」。
| 2022年7月台灣機車銷售掛牌數
| 品牌
| 掛牌數(輛)
| 市場占比(%)
| 2021年同期掛牌數(輛)
| Kymco
| 15,146
| 23.0
| 18,249
| Sym
| 25,045
| 38.0
| 16,761
| Yamaha
| 13,751
| 20.9
| 16,148
| Suzuki
| 904
| 1.4
| 1,138
| Gogoro
| 5,901
| 9.0
| 5,978
| 其他
| 5,115
| 7.8
| 4,866
| 總計
| 65,862
| --
| 63,140
若從各品牌的表現來看，新龍頭Sym的聲勢和態勢都非常驚人，連續從五月起已將近3,000輛的差距超車22連霸的Kymco後，六月將差距拉大至近4,000輛，七月更是以近10,000輛的差距很甩Kymco，寫下單月25,045輛、38.0%佔有率的佳績，前七個月總銷售來到125,215輛，目前佔有總市場的32.0%，Sym之所以有如此的爆發力並不令人感到意外，其實早幾年靈獸系列亮相時就可嗅出端倪，嶄新的設計風格完全是瞄準年輕人而來，同時也看得出跳脫傳統速克達的野心，並請針對機械結構、動力進行「誠意滿滿」的調整，甚至連國民機種「新迪爵」更打著全台最省油、置物空間最大的特點，這些誘因再加上是全新產品自然會實用型普羅大眾注意。不過回歸到企業經營和策略面，除了長期所提到設計團隊年輕化、傾聽市場聲音外，我個人認為Sym就如日本德川家康一樣「做足準備、耐心等待」，天下自然就會落入手中般，因此在完全沒有電動機種的情況下，仍能以燃油機車打天下，這樣的結果相信是不少人始料未及。除此之外，妥善率的提升也是Sym獲得市場歡迎的重點，雖然今年尚未結束一切難成定局，不過按照這個氣勢來看新霸主應該就是Sym莫屬。
已經連續三個月淪為老二的Kymco，七月份總掛牌只有15,146輛，比起六月的15,204輛還少了58輛，佔有率更從26.4%跌至23.0%，與Sym的單月差距高達9,899輛，前七個月雖然以112,046輛超過十萬輛大關，但佔有率僅剩下28.6%，和Sym形成3.4%的距離，只有三個月卻產生這麼大的變化，雖說缺晶片仍舊是Kymco最大痛處，但觀察下來恐怕不單單如此，其實從產品策略和規劃乃至廣告創意似乎都出現「背離年輕人」的大問題，更有業界知情人士指出「缺乏危機意識」恐怕才是主因。怎說？根據了解Kymco向來將「5%」視為與對手的安全距離，然而2021年起差距上卻有了微妙變化，3%、2%已經成常態卻未見有任何動作因應，尤其2022年的VJR雖以全新型態問世但不免令人失望，電動廣告雖有創意但卻看不到訴求重點，且網路上對於品質妥善率也多有評論，要如何挽救這個老品牌恐怕經營高層得多花點心思對應。而Kymco在年底前使否還會推出新機種？據了解第四季的新GP125已經準備就緒，另外還有兩款新機種也在積極測試，「只是遠水能否救得了近火，還有待觀察」業界人士指出。
雖說Yamaha以13,751輛居第三名，佔有率也只有20.9%，基本上與前幾個月的佔有率都差不多，但值得令人玩味的是與Kymco的差距竟然只剩下2.1%，銷售上僅少了1,453輛，相信對Yamaha來說這是不可思議，但也意味如果Kymco仍積習不振，二三名的順序可是會隨時對調。第四名同樣維電動機車龍頭的Gogoro，六月銷售5,935輛但七月微跌至5,901輛，不過在市場跨大廈佔有率從10.3%下滑至9.0%，也因此七月發表主打女性的「Gogoro Delight」，期望能提升未來的銷售量。
| 2022年7月台灣燃油機車與電動機車銷售暨佔有率
| 類別
| 燃油機車
| 電動機車
| 數量(輛)
| 58,444
| 7,418
| 佔有率(%)
| 88.7
| 11.3
接下來八月開始進入民俗月，對於車廠和市場來說通常是度小月，前七個月已經累計391,836輛的市場規模，力保70萬輛應該不適太大問題，若要挑戰80萬輛剩下五個月必須拚41萬輛，這已經是不考能的任務，如果是75萬輛…在沒有突發狀況下應該是還有機會一搏！