高雄輕軌C20至C24站加緊測試 10月通車邁大步
高雄輕軌目前營運範圍，東起C32凱旋公園站經C1籬仔內站至C20臺鐵美術館站，共26站14.7公里。配合「2022台灣設計展在高雄」活動，高雄輕軌施工團隊積極推展工程進度，邁向C20到C24美術館路段與大順路段於10月通車目標。
高雄輕軌列車在7月中旬進入C20-C24路段開始行車測試，陸續執行車輛靠站充電、號誌系統行車路徑聯鎖設定、行控中心與現場子系統控制、通訊各子系統訊號傳輸等一系列功能測試作業。於今(6)日開始系統整合測試，驗證輕軌系統整體性能符合需求，並接著進行系統穩定性測試，為通車前的初、履勘作業做好準備，以達成10月通車營運目標。
捷運局長吳義隆表示，測試期間輕軌車輛將通過C20至C24路段沿線各路口，請市民朋友經過美術館路、中華一路、大順一路等與輕軌共用路權之路口時，遵照交通號誌及義交指揮通行，確保人車安全。
另外，後續之系統穩定性測試期間，輕軌仍維持目前營運方式，輕軌列車抵達C20站上行月台後，服務人員將於C20站執行清車作業，請乘客於C20站下車，未載客之列車再續行前往C24站進行系統穩定性測試，請搭乘輕軌的民眾配合工作人員引導於C20站上、下車。