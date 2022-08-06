晨禎盃羽球賽結合公益 愛心企業挺「你得分我捐款」

受到疫情影響，台中市十方啟能中心募款大為縮水！由晨禎營造及麗晨建設主辦的「第四屆晨禎盃羽球公開賽」，為此發動「你得分我捐款」，參賽選手每得一分，愛心企業即捐助30元。此外，今日在揭幕式中，主辦單位並將參賽64隊的報名費12萬8000元全數捐予，合計總捐助金額約50萬元，希望拋磚引玉喚來更多善的迴響。





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晨禎盃羽球賽今日在中興大學體育館熱鬧登場，包括台積電、聯電、奇美集團等知名企業均組隊參賽，總計多達64隊，規模龐大。晨禎營造總經理王水樹表示，「十方啟能中心」受疫情衝擊，不僅做好各項防疫措施，使整體支出增加不少，募資管道也連連受限，透過此次賽事不只希望讓更多人認識十方，也期許能拋磚引玉引來更多善的循環。





王水樹特別感謝奇美集團、大金冷氣、資誠聯合會計師事務所三家企業，熱情響應「你得分我捐款」公益贊助；參賽選手每得一分，三家企業將各自捐贈10元，等於選手每在場上奮戰一分，就會產生30元的愛心捐款效益，是將場上選手盡情揮灑的汗水，化作愛心幫助弱勢！





▲ 第四屆晨禎盃羽球公開賽結合公益登場，三家愛心企業力挺「你得分我捐款」助弱勢。（圖／主辦單位提供）

晨禎盃羽球公開規模逐漸茁壯，這次更吸引如台積電、聯電、奇美集團、大金冷氣、資誠PwC、台塑、元大金控等知名企業報名參與，總計有來自各界64支支隊伍參賽。主辦單位預估，整個賽事下來，總得分數可達1萬2000分，換算愛心捐款達36萬元，加上捐贈的12萬8000元報名費，合計總捐款金額約有50萬元。





晨禎盃羽球賽熱鬧登場，包括台中市運動局局長李昱叡、中華民國羽球協會理事長張國祚，台中市都發局局長黃文彬、台中市建設局局長陳大田、台中市地政局局長吳存金及台中市羽委會主委謝震穎、臺中市發展體育教育基金會董事長林廷芳等來賓出席參與，場面熱烈。





▲ 第四屆晨禎盃羽球公開賽今日登場，總共有64支隊伍參賽。（圖／主辦單位提供)

為了讓選手享受一場高水準的賽事體驗，主辦方積極提供公平競技的賽事環境，從預賽開始，所有賽事的執法裁判及電子計分系統，皆參照國際比賽的高水準規格。此外，從準決賽起，更由體育署提供線上LIVE轉播，觀眾及現場選手透過網站可以即時看到各隊戰事，各個細節不馬虎，將晨禎盃羽球公開賽打造為中部地區指標性的企業運動賽事。















