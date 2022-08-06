快訊／本土確診增19,753例！死亡+51例、境外+212例

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指揮中心指出，今日新增51例本土病例死亡個案，為32例男性、19例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、50例具慢性病史、30例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月6日至8月3日，死亡日期介於7月12日至8月3日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增212例境外移入個案中，為126例男性、86例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南21例，菲律賓6例，美國、新加坡、荷蘭及德國(各4例)，英國、土耳其及泰國(各3例)，日本及法國(各2例)，丹麥、埃及、羅馬尼亞、印尼、馬來西亞及瑞士(各1例)移入，另150例感染國家調查中。入境日期介於今年7月7日至8月5日。
指揮中心統計，截至目前國內累計15,084,435例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,360,146例排除)，其中4,716,819例確診，分別為21,481例境外移入、4,695,284例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計9,187例COVID-19死亡病例，其中9,172例本土，個案居住縣市分布為新北市2,002例、臺北市1,046例、臺中市910例、高雄市842例、臺南市717例、桃園市691例、彰化縣539例、屏東縣382例、雲林縣279例、南投縣264例、基隆市209例、苗栗縣208例、嘉義縣203例、宜蘭縣184例、花蓮縣及嘉義市各149例、新竹縣142例、臺東縣135例、新竹市86例、澎湖縣21例、金門縣14例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。