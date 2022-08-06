COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

楠梓產業園區明動土　陳其邁：高雄產業轉型最重要樞紐

▲陳其邁今天上午出席高雄市第47屆模範父親選拔表揚活動針對大家所關心的台積電設廠於高雄楠梓產業園區表示， 台積電2座廠的設立將開啟高雄產業轉型最重要的樞紐地帶。（圖／ 高市府提供）
▲陳其邁今天上午出席高雄市第47屆模範父親選拔表揚活動針對大家所關心的台積電設廠於高雄楠梓產業園區表示， 台積電2座廠的設立將開啟高雄產業轉型最重要的樞紐地帶。（圖／ 高市府提供）

記者郭凱杰/高雄報導

2022-08-06 16:20:00

高雄楠梓產業園區將於明(7)日即將舉行動土典禮，台積電7奈米及28奈米製程晶圓廠就選在高雄楠梓產業園區設立。高雄市長陳其邁今（6）日表示，原來要花25年時間，但高市府用最短的時間進行開發，會結合綠廊帶建構成「生態公園內的科技園區」。 台積電2座廠預計每年產值1500億，創造1500個就業機會，將開啟高雄產業轉型最重要的樞紐地帶。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高雄楠梓產業園區結合高雄綠廊帶，從後勁到半屏山、左營國中、蓮池潭和洲仔濕地，串聯高雄生態公園，讓高雄產業順利轉型。（圖／ 高市府提供）
▲高雄楠梓產業園區結合高雄綠廊帶，從後勁到半屏山、左營國中、蓮池潭和洲仔濕地，串聯高雄生態公園，讓高雄產業順利轉型。（圖／ 高市府提供）
陳其邁今天上午出席高雄市第47屆模範父親選拔表揚活動，接受媒體聯訪時特別針對大家所關心的台積電設廠於高雄楠梓產業園區做說明。 

陳其邁表示，高雄楠梓產業園區結合高雄綠廊帶，從後勁到半屏山、左營國中、蓮池潭和洲仔濕地，串聯高雄生態公園，讓高雄產業順利轉型，預計每年產值2座廠1500億，創造1500個就業機會，不僅是半導體高階的製造，也是台南到高雄科技走廊的逐漸成形，台積電在楠梓的設廠會開啟高雄產業轉型最重要的樞紐地帶。

工務局長楊欽富也說，楠梓產業園區的規劃透過綠手指的設計理念，往北串聯都會公園，往南延伸至半屏山自然公園、蓮池潭風景區、洲仔濕地、舊左營國中及龜山，之後銜接到國家級的柴山自然公園，進而通達西子灣銜接愛河口，建構出一條連續不間斷的都市生態綠廊，兼顧滿足高雄發展經濟、提升就業與生態生活等多方面需求。

楊欽富表示，楠梓產業園區從高污染石化工業區轉型，將成為綠廊道內的科技園區，並將在地居民所期望的生態公園機能納入規劃參考，開發時特別重視綠地與水環境，園區第一期共29.83公頃，留設公園綠地達6.86公頃，占全區23%，會設置生態池及渠道、鼓勵垂直綠化3D綠建築、留設連續綠帶、生態廊道、林相緩衝帶等。

楊欽富強調，台積電建廠後將使用再生水與綠電，鼓勵零碳生產，兼顧生態串接與綠色生產等機能，讓生態與產業共融發展，未來除延續半屏山自然公園的綠色廊帶，與綠園道結合外，將再聯結東側的澄清湖風景區、金獅湖風景區及愛河流域的景觀步道，打造一個延續性綠廊且兼具生活、生產與生態的永續智慧城市，創造政府、產業及市民多贏局面。

情人節嗨過頭酒測值超標　苓雅警當場送辦

BA.4、BA.5、BA2.75可能影響社區疫情　陳其邁籲速打疫苗

陳其邁提升清潔隊員、消防人員福利　鞠躬感謝辛勞付出

淨零減碳提升競爭力　金屬中心協助扣件產業轉型

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀