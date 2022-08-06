楠梓產業園區明動土　陳其邁：高雄產業轉型最重要樞紐

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陳其邁表示，高雄楠梓產業園區結合高雄綠廊帶，從後勁到半屏山、左營國中、蓮池潭和洲仔濕地，串聯高雄生態公園，讓高雄產業順利轉型，預計每年產值2座廠1500億，創造1500個就業機會，不僅是半導體高階的製造，也是台南到高雄科技走廊的逐漸成形，台積電在楠梓的設廠會開啟高雄產業轉型最重要的樞紐地帶。
工務局長楊欽富也說，楠梓產業園區的規劃透過綠手指的設計理念，往北串聯都會公園，往南延伸至半屏山自然公園、蓮池潭風景區、洲仔濕地、舊左營國中及龜山，之後銜接到國家級的柴山自然公園，進而通達西子灣銜接愛河口，建構出一條連續不間斷的都市生態綠廊，兼顧滿足高雄發展經濟、提升就業與生態生活等多方面需求。
楊欽富表示，楠梓產業園區從高污染石化工業區轉型，將成為綠廊道內的科技園區，並將在地居民所期望的生態公園機能納入規劃參考，開發時特別重視綠地與水環境，園區第一期共29.83公頃，留設公園綠地達6.86公頃，占全區23%，會設置生態池及渠道、鼓勵垂直綠化3D綠建築、留設連續綠帶、生態廊道、林相緩衝帶等。
楊欽富強調，台積電建廠後將使用再生水與綠電，鼓勵零碳生產，兼顧生態串接與綠色生產等機能，讓生態與產業共融發展，未來除延續半屏山自然公園的綠色廊帶，與綠園道結合外，將再聯結東側的澄清湖風景區、金獅湖風景區及愛河流域的景觀步道，打造一個延續性綠廊且兼具生活、生產與生態的永續智慧城市，創造政府、產業及市民多贏局面。