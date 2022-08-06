暑假好好玩　百貨祭優惠　購物、娛樂、渡假一站滿足

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SKM Park Outlets除了有眾多人氣品牌商品之外，暑假期間特別推出「娛樂大聯盟」點數本。集結館內8大娛樂店櫃，有「大魯閣棒壘球打擊場、湯姆熊育樂世界、滾吧！保齡球、肖跳Crazy Jump、奧斯丁夢想世界、遊戲愛樂園Kuroro星際樂園、VIVELADN VR以及鈴鹿賽道樂園」共同推出的點數本，15點的點數自由配，多項超值娛樂體驗供你選，一本只要999元。SKM Park Outlets 8月11日開幕當天鈴鹿賽道樂園推出限時優惠，當日下午1點前，旋轉木馬免費無限搭；前100名遊客能用10元玩暢遊樂園(不含小小騎士&卡丁車)。
Global Mall新左營車站暑假以來人潮、業績皆較上月成長超過20%，即日起至8月31日祭「八月FUN閃節」三大幸福好康，包括「低門檻高回饋」刷Global Mall聯名卡當日滿額送電子商品禮券、「行動支付滿額贈」，線上線下推出「千萬旅遊金大FUN送」，會員於館內消費即可兌換承億文旅200元限量住宿金，並加碼APP轉輪盤活動，扣5點會員點數就有機會獲得價值近萬元的承億文旅平日住宿券或房型升等券、1,000元電子商品禮券等，獎項總價值超過千萬元。此外，搭上旅遊旺季，Global Mall新左營車站也祭出「票根」優惠搶客，即日起至8月31日憑當日高鐵或台鐵票根享指定餐飲7折起優惠。
「2022新光三越夏日藝術季」即日起至8月16日於新光三越高雄左營店本館10F登場，規劃五大主題展區：「世界兒童繪畫巡迴展、安野光雅．奇妙的數學世界、斜槓漫畫家事件簿．小莊特展、阿奇幼幼園童樂會、新藝商號．親子選物店」。另外，展期規劃多場好玩「暑假童樂會」活動，像是藝術工作坊、音樂舞蹈派對、繪本說故事等。全展區採免費入場，活動統一採線上報名，詳情請上新光三越文教基金會官網。
耍廢互動展「有問題的!展!?覽???」首場展覽8月17日至9月25日將在高雄「MLD台鋁」登場。將透過各種不同的提問方式，例如：刷牙時牙膏都從中間擠還是尾巴擠？停紅燈是踩左腳還是右腳？勾起大家對於生活大小事的好奇心。 此次好廢的問卷首度登陸南台灣，將文博會的有趣互動模式升級，現場設置了畫作牆、投票區、轉盤區、問答區以及拍攝打卡區，呈現出各式各樣豐富又廢到笑的問題。展覽現場同步展售多樣有趣且無厘頭的周邊，包含收納包、平安符、貼紙、金屬徽章等。