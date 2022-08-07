小英發言人拚議員！顏若芳勤走中山大同 迷你扇文宣超夯
過往擔任總統蔡英文競選連任發言人、民進黨發言人的顏若芳，日前辭去職務後，即回到台北市中山大同區基層勤走，投入年底台北市議員選舉，力拚重返市議會。顏若芳近來也陸續公開獨創的迷你扇、口罩、筆等文宣品，尤以迷你扇有超高詢問度，顏若芳告訴《NOWnews今日新聞》記者，迷你扇的尺寸讓大家攜帶方便，小朋友拿也剛剛好，之前還沒有母雞的時候，文宣多半用與蔡英文合體的照片，讓大家對自己的經歷更有印象，現在民進黨已提名「超強母雞」陳時中參選市長，與陳時中的合體文宣會陸續推出。
談到在基層超級受到鄉親歡迎的迷你扇，顏若芳表示，夏天大家勤走基層，從普渡到中秋是最熱的時候，多數參選人應都會做扇子文宣，不過傳統的扇子稍大，有時候要放包包不太方便，所以自己與團隊就想到了可以做迷你扇。
顏若芳說，迷你扇尺寸小很多，如果民眾只是要到巷口買個東西，放在口袋、腰包都很方便，小朋友拿也剛剛好，所以特別把扇子背後畫上Q版的自己及總統蔡英文、台北市長參選陳時中，要讓小朋友也喜歡。
顏若芳也介紹自己的其他文宣。她表示，口罩有很多顏色，因為怕鄉親覺得不好意思，所以沒有把名字印很大，而是「鋼印」上「小英發言人」與「顏若芳」字樣，比較好看，鄉親也敢戴，反應都很不錯。
顏若芳也說，這次的面紙「誠意滿滿」做了20抽，希望可以讓大家用得久一點，進而達到更大宣傳效果；另外，瓶裝水是用有牌子的水，很多人喝了都說真的「比較甜」，甚至有支持者會固定到服務處喝水。
顏若芳表示，自己重視文宣的設計感與品質，當然也要以實用好攜帶為導向。因為自己是「小英發言人」，所以之前還沒有母雞的時候，文宣照片多半用與蔡英文的合照，讓大家對自己的經歷更有印象，現在民進黨已提名「超強母雞」陳時中參選，與陳時中的合體文宣會陸續推出。