為高雄港加值創量！首座最大型貨櫃碼頭橋式起重機上岸

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台灣港務公司董事長李賢義表示，港務公司為因應全球貨櫃運輸及船舶大型化之需求，高雄港既有的貨櫃中心，因受作業場地空間呈現飽和，以及航道水深受限，致影響高雄港未來貨櫃量的發展，為此，政府投資2百餘億元，長榮海運公司投資機具設備百億元，共同合作打造高雄港第7貨櫃中心，其中由港務公司興建5席深水碼頭，可供4艘全球最大的2.4萬TEU貨櫃輪同時停靠，搭配縱深700公尺、149公頃之櫃場腹地，預計年作業量至少可達450萬TEU/年，長年目標650萬TEU/年。
而長榮公司則引進遠端遙控無人超大型碼頭橋式起重機，裝卸排數高達25排，為全國首例，共同為第7貨櫃中心朝向現代全自動化櫃場方向開創里程碑，並列世界最先進的貨櫃中心之一，大幅提升貨櫃裝卸效率及高雄港整體競爭力。
長榮海運公司董事長張衍義指出，長榮海運公司總共購置19部遠端操控橋式起重機與56部自動化門式機，8月1日第1批全新4部橋式起重機及1部自動化門式機運抵高雄港第7貨櫃中心進行卸船準備作業，首座碼頭橋式起重機卸船上岸安裝，於今(6)日安置完成，預定於今(111)年9月機具及作業系統開始測試運轉，112年5月及113年5月分2階段啟動營運。
李賢義期許優質又現代化的經營環境，鞏固高雄港樞紐港地位，為高雄港爭取更多遠歐及北美等航線彎靠機會，提升港務公司與長榮海運公司整體競爭力，共創雙贏。