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為高雄港加值創量！首座最大型貨櫃碼頭橋式起重機上岸

▲全台首座最大型貨櫃碼頭橋式起重機上岸安置完成，為高雄港加值創量。(圖／記者黃守作攝，2022.08.06)
▲全台首座最大型貨櫃碼頭橋式起重機上岸安置完成，為高雄港加值創量。(圖／記者黃守作攝，2022.08.06)

記者黃守作／高雄報導

2022-08-06 23:00:00

全台首座最大型貨櫃碼頭橋式起重機於今(6)日上岸，安置在高雄港第7貨櫃中心，裝卸排數高達25排，為全國首例，為高雄港第7貨櫃中心朝向現代全自動化櫃場方向，開創里程碑，為高雄港加值創量。

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▲全台首座最大型貨櫃碼頭橋式起重機上岸安置完成，台灣港務公司董事長李賢義(左7)與長榮海運公司董事長張衍義(左6)共同見證歷史性的一刻。(圖／記者黃守作攝，2022.08.06)
▲全台首座最大型貨櫃碼頭橋式起重機上岸安置完成，台灣港務公司董事長李賢義(左7)與長榮海運公司董事長張衍義(左6)共同見證歷史性的一刻。(圖／記者黃守作攝，2022.08.06)
全台首座最大型貨櫃碼頭橋式起重機上岸安置儀式，是由台灣港務公司董事長李賢義與長榮海運公司董事長張衍義共同主持，台灣港務公司總經理陳劭良、高雄港務分公司總經理王錦榮、副總經理蘇建榮、港務長張展榮、副總工程司鄭智文、長榮海運公司副總經理蘇燈環，協理郭豐儀、黃義恩、經理蔡育達、潘進東、台灣世曦公司總經理廖學瑞、宇泰顧問公司董事長陳吉紀等人與會，共同見證歷史性的一刻。

台灣港務公司董事長李賢義表示，港務公司為因應全球貨櫃運輸及船舶大型化之需求，高雄港既有的貨櫃中心，因受作業場地空間呈現飽和，以及航道水深受限，致影響高雄港未來貨櫃量的發展，為此，政府投資2百餘億元，長榮海運公司投資機具設備百億元，共同合作打造高雄港第7貨櫃中心，其中由港務公司興建5席深水碼頭，可供4艘全球最大的2.4萬TEU貨櫃輪同時停靠，搭配縱深700公尺、149公頃之櫃場腹地，預計年作業量至少可達450萬TEU/年，長年目標650萬TEU/年。

而長榮公司則引進遠端遙控無人超大型碼頭橋式起重機，裝卸排數高達25排，為全國首例，共同為第7貨櫃中心朝向現代全自動化櫃場方向開創里程碑，並列世界最先進的貨櫃中心之一，大幅提升貨櫃裝卸效率及高雄港整體競爭力。

長榮海運公司董事長張衍義指出，長榮海運公司總共購置19部遠端操控橋式起重機與56部自動化門式機，8月1日第1批全新4部橋式起重機及1部自動化門式機運抵高雄港第7貨櫃中心進行卸船準備作業，首座碼頭橋式起重機卸船上岸安裝，於今(6)日安置完成，預定於今(111)年9月機具及作業系統開始測試運轉，112年5月及113年5月分2階段啟動營運。
 
李賢義期許優質又現代化的經營環境，鞏固高雄港樞紐港地位，為高雄港爭取更多遠歐及北美等航線彎靠機會，提升港務公司與長榮海運公司整體競爭力，共創雙贏。


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