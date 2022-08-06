暑假籃球重磅級賽事！高雄捷運辦全家海神高捷盃3x3籃賽
高雄捷運公司2022年全家海神高捷盃3對3籃球賽於今(6)日，在高雄市技擊館青少年籃球場開戰，有600隊，逾2千名以上選手齊聚一堂切磋球技，儼然成為南台灣最受歡迎，也最具指標性的籃球盛事，7日將進行四強準決賽及冠軍賽，成為高雄暑假籃球重磅級賽事。
高雄捷運公司2022年全家海神高捷盃3對3籃球賽，是由高雄捷運公司總經理王亞洲主持，高雄市籃球委員會主任委員蔡義川、高雄全家海神隊球員及專屬啦啦隊與會，高雄全家海神隊專屬啦啦隊Aqua Mermaids並帶來精彩的熱舞表演，為此一3對3籃球賽揭開序幕
高雄捷運公司總經理王亞洲在致詞時表示，高雄捷運公司為推廣城市籃球風氣，自2017年舉辦首屆高捷盃3對3籃球賽，迄今已邁入第6屆，均創下高雄暑假期間參賽隊伍數最多、規模最大的籃球賽事紀錄。
王亞洲說，此一2022年全家海神高捷盃3對3籃球賽，與甫獲台灣T1職業籃球聯盟2022年度總冠軍，同時也是高雄在地知名職業籃球隊「高雄全家海神隊」進行賽事冠名合作，高雄全家海神隊身為高雄在地的首支職業籃球隊，在成軍的第1年即不負高雄鄉親的期盼，奪下台灣T1職業聯盟元年的年度總冠軍。
高雄全家海神隊此次與打造南台灣規模最大3對3籃球賽的高捷公司攜手合作，在雙強合體出擊之下，全家海神高捷盃賽事更具話題性及吸引力，致吸引許多年輕學子報名參賽，在6組賽程中，以高中男子217隊及公開男子228隊數量最多，其中壯年組參賽隊跟國中組參賽隊年齡相差近30歲以上，但對於籃球技術度與熱情度同等破表，打破年齡性別界線、勇於挑戰的態度，就是全家海神高捷盃3對3籃球賽的指標精神。