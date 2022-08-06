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文博會工藝館「旅物SHOP」工藝概念店精彩登場

▲工藝中心工藝主題館「旅物SHOP」呼應大會主題「群島共振」打造一間從工藝視野出發的概念店。（圖／記者陳美嘉攝）
▲工藝中心工藝主題館「旅物SHOP」呼應大會主題「群島共振」打造一間從工藝視野出發的概念店。（圖／記者陳美嘉攝）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-08-06 19:31:46

2022臺灣文博會5日開展，國立臺灣工藝研究發展中心工藝主題館「旅物SHOP」呼應大會主題「群島共振」強調文化循環、體驗與創造的理念，打造一間從工藝視野出發的概念店，完整呈現出工藝從生產、製造到產業端整體生態系的進程。今（6）日舉行工藝主題館的開幕記者會，會中邀請設計界、工藝界等貴賓共襄盛舉。

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▲「旅物SHOP」完整呈現出工藝從生產、製造到產業端整體生態系的進程。（圖／記者陳美嘉攝）
▲「旅物SHOP」完整呈現出工藝從生產、製造到產業端整體生態系的進程。（圖／記者陳美嘉攝）
工藝中心主任張仁吉表示，工藝往往在人類行動過程中產出，包含物件、精神以及文化內容。所以「旅物SHOP」不是一個靜態、定點的店舖，是材料與人、人與物、物與生活，生活之於社會，再由社會回饋到自然的關係，在此連結、交換的集散概念。

展覽以自然材料的生存需求以及當代廢料再利用的循環做為起點，接續以職人的精神和技藝討論身體、材料、物件之間的關係，然後回應到當代如何以工藝表現理想生活，同時透過線上線下（OMO）連結至外部地方工藝、工藝之家、臺灣綠工藝品牌等約500個特色品牌，以及工藝行旅的實踐路線，讓民眾親身體驗、實踐工藝之於生活的價值。

▲走逛旅物SHOP，可以完整遇見「工藝與自然」、「工藝與身體」、「工藝與生活」三大主軸。（圖／記者陳美嘉攝）
▲走逛旅物SHOP，可以完整遇見「工藝與自然」、「工藝與身體」、「工藝與生活」三大主軸。（圖／記者陳美嘉攝）
這次展覽有三大亮點，一、是從臺灣山海平原的自然取材到生活經驗的器物型制，從中看到材料、工具、工序透過職人雙手轉化的過程。二、是特別邀請雲門舞者蘇依屏、the MEDIAN石岱芸以竹編七步驟為概念發想，放大工藝職人的手部動作，結合瑜珈照料身心的精神，帶領觀者透過身體體驗，感受工藝職人的身體語言與專注的頂真精神。三、是強調工藝的跨域共創和生活主張，展出四組生活美學提案者與工藝家合創，表達對理想生活的想像，強調跨文化、跨材質、跨產業、跨國家等當代工藝多元、實驗與自由的表現。

臺灣工藝聯盟總會長陳啟村老師指出，期望透過這次展覽讓更多人了解工藝就在我們的生活中，臺灣的工藝富有多元的文化樣貌；而策展人許哲瑜老師則說，感謝工藝中心給予此次策展機會，也了解更多生活與工藝間的密切關係。

工藝館「旅物SHOP」自即日起至8月14日共10天，於高雄流行音樂中心海豚一館展出，每日上午11:30與下午4:30皆有免費導覽，假日更有瑜伽體驗與工藝示範活動，活動期間於工藝中心官方粉絲頁按讚，更可獲得獨家限量「旅物SHOP」店卡。完整展覽資訊與活動請見工藝中心官方粉絲頁。

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