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產業園區台積電變台積水？高市批：缺乏專業、惡劣操作

▲台積電將進駐楠梓產業園區。（資料圖／高雄市政府都發局提供）
▲台積電將進駐楠梓產業園區。（資料圖／高雄市政府都發局提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-08-07 00:05:13

高雄楠梓產業園區將於今（7）日動土，該處是台積電建廠預定地，包括行政院長蘇貞昌和市長陳其邁等人都將出席，但國民黨發言人，高雄市左楠區議員參選人白喬茵卻直指，台積電預定地積水積一片，陳其邁竟堅持要動土，是想幫台積電改名台積水？同選區台灣基進參選人陳子瑜則反駁是因目前處於豐水期，這些說法是外行言論，高市府經發局也痛批是惡意扭曲。

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白喬茵指出，台積電土地整治問題一直都在，時不時飄出惡臭，而且連日晴天竟然還能出現大水窪，如果下雨不就變台積電小河？還有工地不給監督、環評球員兼裁判、驗證不讓第三方參與，當初承諾的「LED污染電子看板」也遲遲沒下文。

白喬茵說，陳其邁也知道預定地積水ing，所以動土典禮移到300公尺外的中山堂綠地，為何要挖一個毫不相干的地方來作秀？難怪市府習慣做事黑箱，就是怕被我們死老百姓發現你的漂亮政績其實破洞一堆，產業要進駐絕對是喜事，但急就章的結果只是帶給當地居民居住無限惡夢。

▲白喬茵酸，台積電預定地積水積一片，陳其邁竟堅持要動土，是想幫台積電改名台積水？。（圖／白喬茵提供）
▲白喬茵酸，台積電預定地積水積一片，陳其邁竟堅持要動土，是想幫台積電改名台積水？。（圖／白喬茵提供）
民進黨高雄市議員林智鴻則稱，國民黨的議員參選人無知以為豐水期「地下水」是積水，甚至惡意扭曲上市公司台積電的名稱叫台積水，自以為幽默，結果卻是缺乏專業又失敗的政治操作；陳子瑜則說，關於白喬茵質疑的「台積水」，實際上是目前處於豐水期，地下水位較高，加上地形與工程，溢出地面，完全可以透過現代工程技術予以解決，批一個只會亂罵、對在地紋理絲毫不懂的議員參選人是貽笑大方。

高雄市經發局則指出，楠梓產業園區開發商麗明營造工程公司今已說明，目前所見園區是因現為豐水期地下水位較高，使得地下水位高於開挖面深度所致，現況面水即為自然可見的地下水，屬正常現象而非積水問題。

針對國民黨籍議員參選人及特定團體，未經查證即以空拍影片及照片質疑楠梓產業園區整治成果，高雄市政府經發局長廖泰翔嚴正駁斥，並再次呼籲各界尊重專業，任何未經查證、不專業的惡意攻擊無助高雄經濟發展，市府團隊拚經濟的努力不應以任何方式被抹煞。

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