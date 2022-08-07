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台積電變台積水？廖泰翔駁斥：缺乏專業的惡劣政治操作

▲經發局長廖泰翔發表嚴正駁斥，再次強調園區整治全程都依照土污法相關程序完成土壤及地下水驗證作業，檢測結果均符合相關標準，籲各界尊重專業，不專業的惡意攻擊無助高雄經濟發展。(圖／高市府提供）
▲經發局長廖泰翔發表嚴正駁斥，再次強調園區整治全程都依照土污法相關程序完成土壤及地下水驗證作業，檢測結果均符合相關標準，籲各界尊重專業，不專業的惡意攻擊無助高雄經濟發展。(圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-08-07 11:39:02

針對國民黨籍議員參選人及特定團體，未經查證即以空拍影片及照片質疑楠梓產業園區整治成果，高雄市政府經發局長廖泰翔昨（６）日深夜發表嚴正駁斥，再次強調園區整治全程都依照土污法相關程序完成土壤及地下水驗證作業，檢測結果均符合相關標準，籲各界尊重專業，不專業的惡意攻擊無助高雄經濟發展。 

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▲國民黨左楠區市議員參選人白喬茵臉書發文表示，她支持台積電進駐高雄但請不要未做足準備就提前剪綵騙（圖／截自白喬茵臉書 ）
▲國民黨左楠區市議員參選人白喬茵臉書發文表示，她支持台積電進駐高雄但請不要未做足準備就提前剪綵。（圖／截自白喬茵臉書 ）
「是想幫台積電改名台積水？」國民黨左楠區市議員參選人白喬茵說，一般建築業者若工地積水，第一次被發現，環保局就會前來開罰，第二次被發現積水就會勒令停工，請問這樣還叫正常嗎？白喬茵也指出，高雄曾是嚴重登革熱疫區，建築工地未妥善管理，曾是疫情引爆點！積水不清，也有違反《傳染病防治法》之虞！她支持台積電進駐高雄但請不要未做足準備就提前剪綵。 

楠梓產業園區開發商麗明營造工程公司則強調，園區已在日前申報公共工程建設開工，除園區道路、公園綠地的新設，園區內的配電場、配水池及污水處理等設施也同步建設開挖，至於目前所見園區是因現為豐水期地下水位較高，使得地下水位高於開挖面深度所致，現況面水即為自然可見的地下水，屬正常現象而非積水問題。

經發局強調，園區在7日動土後進入實質開發階段，施工開始會抽排現況地下水降低水位，配合整地、道路、相關池體與廠商建築物等工程推動開發與建廠，屆時即有不同的園區開發面貌。

對特定團體及參選人持續以不實方式質疑楠梓產業園區開發成果，經發局長廖泰翔再次呼籲各界尊重專業，任何未經查證、不專業的惡意攻擊無助高雄經濟發展，市府團隊拚經濟的努力不應以任何方式被抹煞。

對此，民進黨高雄市議員林智鴻表示，目前地下水位較高，加上工程期間與地形關係，現況面水即為地下水，完全是正常現象。且高煉場整治過程全都依計畫進行，早就在5月31日解除地下水管制、7月進行基地地下水水質監測作業。

林智鴻說，無知以為豐水期「地下水」是積水，甚至惡意扭曲上市公司台積電的名稱叫台積水，自以為幽默，結果卻是缺乏專業又失敗的政治操作。林智鴻也認為，中國國民黨除了質疑、反對、踐踏專業、揶揄台積電的低級政治操作之外，「還留給高雄什麼？到底是誰在蹭台積電？」。 

台灣基進市議員參選人陳子瑜則強調，實際上是目前處於豐水期，地下水位較高，加上地形與工程，溢出地面，完全可以透過現代工程技術予以解決；搭配橋頭再生水廠的興建，可以穩定提供園區廠商的用水需求。且市府一直與台積電保持密切而穩定溝通，全力促成護國神山落腳高雄，互利互惠。

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