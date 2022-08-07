台積電變台積水？廖泰翔駁斥：缺乏專業的惡劣政治操作

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楠梓產業園區開發商麗明營造工程公司則強調，園區已在日前申報公共工程建設開工，除園區道路、公園綠地的新設，園區內的配電場、配水池及污水處理等設施也同步建設開挖，至於目前所見園區是因現為豐水期地下水位較高，使得地下水位高於開挖面深度所致，現況面水即為自然可見的地下水，屬正常現象而非積水問題。
經發局強調，園區在7日動土後進入實質開發階段，施工開始會抽排現況地下水降低水位，配合整地、道路、相關池體與廠商建築物等工程推動開發與建廠，屆時即有不同的園區開發面貌。
對特定團體及參選人持續以不實方式質疑楠梓產業園區開發成果，經發局長廖泰翔再次呼籲各界尊重專業，任何未經查證、不專業的惡意攻擊無助高雄經濟發展，市府團隊拚經濟的努力不應以任何方式被抹煞。
對此，民進黨高雄市議員林智鴻表示，目前地下水位較高，加上工程期間與地形關係，現況面水即為地下水，完全是正常現象。且高煉場整治過程全都依計畫進行，早就在5月31日解除地下水管制、7月進行基地地下水水質監測作業。
林智鴻說，無知以為豐水期「地下水」是積水，甚至惡意扭曲上市公司台積電的名稱叫台積水，自以為幽默，結果卻是缺乏專業又失敗的政治操作。林智鴻也認為，中國國民黨除了質疑、反對、踐踏專業、揶揄台積電的低級政治操作之外，「還留給高雄什麼？到底是誰在蹭台積電？」。
台灣基進市議員參選人陳子瑜則強調，實際上是目前處於豐水期，地下水位較高，加上地形與工程，溢出地面，完全可以透過現代工程技術予以解決；搭配橋頭再生水廠的興建，可以穩定提供園區廠商的用水需求。且市府一直與台積電保持密切而穩定溝通，全力促成護國神山落腳高雄，互利互惠。