感受消防員出勤勝過警匪追逐，英國「TrackDays」提供多元賽道體驗活動

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英國一家名為「TrackDays」公司，專門在各大賽道與專用場地舉辦各式各樣的「駕駛體驗」與「賽道體驗」活動，在它們的官網中，可以看見各種意想不到的體驗項目，其中近期最受歡迎的是搭乘「消防車」在賽道上奔馳，體驗消防員出任務的感受，甚至勝過警匪追逐體驗。
在「TrackDays」的「Dennis Sabre XL Fire Engine Passenger Ride」體驗項目中，目前的體驗價為29元英鎊，搭乘由專業車手駕駛搭載 8.2 升 V8 引擎的 Dennis RS V8消防車奔馳20分鐘，全程會開啟警示燈與警笛，讓搭乘者浸淫在消防員出任務的氛圍中。
另一項也很受歡迎的體驗項目是「Mazda MX5 'Police Pursuit' Driving Experience Near Me」，體驗者須開著Mazda MX-5跑給Dodge Charger V8 Interceptors警車追，體驗者需先進行30分鐘的基本駕駛觀念課程與10分鐘賽道動態課程後，再開始進行15中的警匪追逐。
其實，「TrackDays」所提供的體驗項目十分豐富，除上述兩項外，還有各種跑車、賽車等車款駕駛體驗與訓練外，還有卡車、大腳車，甚至是裝甲車等各種車輛駕駛或搭乘都有，有興趣的朋友可至「TrackDays」官網查詢。