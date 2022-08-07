COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

感受消防員出勤勝過警匪追逐，英國「TrackDays」提供多元賽道體驗活動

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-08-07 03:25:20

台灣車迷對於所謂的「賽道體驗」活動印象，可能大多還停留在一般賽道日購買時段，駕著自己的車下賽道奔馳體驗，或是車商所舉辦的體驗活動，可自駕與駕駛教學，但其實國外的「賽道體驗」項目可說是琳瑯滿目，甚至還可以開著車跑給警察追，體驗「警匪追逐」感受。

我是廣告 請繼續往下閱讀
英國一家名為「TrackDays」公司，專門在各大賽道與專用場地舉辦各式各樣的「駕駛體驗」與「賽道體驗」活動，在它們的官網中，可以看見各種意想不到的體驗項目，其中近期最受歡迎的是搭乘「消防車」在賽道上奔馳，體驗消防員出任務的感受，甚至勝過警匪追逐體驗。

在「TrackDays」的「Dennis Sabre XL Fire Engine Passenger Ride」體驗項目中，目前的體驗價為29元英鎊，搭乘由專業車手駕駛搭載 8.2 升 V8 引擎的 Dennis RS V8消防車奔馳20分鐘，全程會開啟警示燈與警笛，讓搭乘者浸淫在消防員出任務的氛圍中。

另一項也很受歡迎的體驗項目是「Mazda MX5 'Police Pursuit' Driving Experience Near Me」，體驗者須開著Mazda MX-5跑給Dodge Charger V8 Interceptors警車追，體驗者需先進行30分鐘的基本駕駛觀念課程與10分鐘賽道動態課程後，再開始進行15中的警匪追逐。

其實，「TrackDays」所提供的體驗項目十分豐富，除上述兩項外，還有各種跑車、賽車等車款駕駛體驗與訓練外，還有卡車、大腳車，甚至是裝甲車等各種車輛駕駛或搭乘都有，有興趣的朋友可至「TrackDays」官網查詢。

2022年7月台灣機車銷售65,862輛，Sym單月市占近四成，Kymco淪為老二險勝Yamaha！

迎接Porsche Cayenne上市20周年，原廠釋出當年可能推出的敞篷版本

買不起Porsche跑車，買支冰淇淋總可以吧！

從動畫走進真實世界，Porsche Sally Carrera將登上拍賣會

我是廣告 請繼續往下閱讀