各地晴到多雲！迎風面2區有雨 南海「熱帶擾動」漸成颱
中央氣象局表示，今（7）日天氣跟昨日類似，各地大多為晴到多雲，僅在迎風面的東南部地區及恆春半島偶有零星降雨，午後在各山區及中南部地區要留意局部短暫雷陣雨，尤其中南部的山區可能會有局部較大雨勢，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，天氣晴朗炎熱，各地高溫為33至35度，其中大台北、雲林以南、宜蘭、台東近山區或河谷及花蓮縣縱谷容易出現36度高溫的機率，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬並多補充水分。
氣象局說明，明日起南方水氣北移、水氣稍增多，擴及至花東和恆春半島有局部短暫陣雨，出現不定時斷斷續續偶陣雨，其他地區多雲到晴，西半部地區、宜蘭山區有午後短暫雷陣雨，離島的馬祖、澎湖為晴到多雲，金門有短暫陣雨；而南海到菲律賓東方海面，目前是個季風低壓區，其中可能會有熱帶系統發展，不過是否會進一步形成熱帶性低氣壓或颱風，氣象局稱還需要一些時間觀察。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，台灣今日在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，最高溫達38度，要防曬、防中暑；但大氣不穩定，午後山區及嘉義以南部分平地有局部雷陣雨，仍有較大雨勢；東南部及恆春半島偶有局部短暫陣雨。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日至週三天氣持續晴朗炎熱，東南部及恆春半島則因「熱帶擾動」外圍的水氣，有局部陣雨，且其有逐漸發展成颱的機率，應持續觀察。（編輯：林莞茜）