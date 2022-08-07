一眼看最近運氣好不好？命理師教「5特徵」：一亮運就開

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📍額頭：事業宮，長痘事業不順
額頭代表事業宮，如果長期用頭髮遮住額頭就容易長痘痘，久而久之會讓事業變得比較不順，因此如果事業要好就要注意清潔。
📍鼻頭：財帛宮，長痘破財
財運要好看財帛宮，面相上財帛宮是在鼻頭上，如果鼻頭最近很亮，代表財運會很不錯，但是如果鼻頭長痘痘，就變成最近財運不是很好，要盡可能讓自己的鼻子乾乾淨淨，自然財運就會比較好。
📍臥蠶：桃花運，紫暗爛桃花
如果想要遇到一個好的對象，很關鍵是和臥蠶有關，一個人的臥蠶可以預測他遇到的對象，如果臥蠶一直維持在一個相對比較青暗、有點發紫，甚至黑眼圈很深的情況，那麼在「桃花」上的品質就比較差，不容易遇到很好的對象。
📍鼻樑：疾厄宮，發青要生病
健康運則是跟鼻樑有關，如果鼻樑一直有點暗、發青，就代表身體狀況不太好，有可能是快要感冒了，或是過度勞累、傷到了肝，要盡量讓自己的鼻樑保持比較亮的狀態，這樣的話會比較健康。
📍人中：生小孩，發暗生孩子不順
求子要看臥蠶跟人中，如果臥蠶跟人中都比較亮，基本上生小孩就相對是順產，但如果臥蠶跟人中都比較暗，建議找好一點的醫院，因為生產過程中可能會比較辛苦。
簡少年說，在面相學邏輯裡，整個臉的氣色要好，就是要亮。心清則氣清，如果你的心清靜，你的氣就會很乾淨，氣乾淨了，自然人就比較會容光煥發。因此想改善臉不亮的問題，最重要就是先把家裡的環境收拾乾淨，同時釐清自己的壓力來源，不要讓莫名的恐慌影響心境，氣色就會慢慢轉好。運動也能達到同樣的效果，在運動的過程中能擺脫煩惱，讓交感神經恢復、增強睡眠品質，第二點是可以擺脫壓力，讓心情變好，自然就容易心靜。另外打坐、念經其實也都是把心靜下來的方法，都有助於氣色變好。