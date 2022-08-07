淘寶網購被打槍！中國賣家「1句話」拒交易 台灣人笑了
日前美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，牽動美中台敏感神經，中國許多民眾也難掩激動情緒，對此一名台灣網友分享，她最近想在「淘寶」買做生意要用的東西，但中國賣家竟詢問地點「台灣嗎？」更直言「現在拒絕台灣一切交易」，對話內容公開引發討論。
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，「因為購買做生意要用的東西，逛逛淘寶看見喜歡的款式，結果被賣家拒絕交易」，而拒絕原因讓她非常傻眼，只見對話截圖中，賣家先問「台灣嗎」，PO證實後，對方回應「不做」搭配生氣的表情符號，並表明「拒絕台灣一切交易，不針對人，維護國家主權和領土完整，微薄之力」。
原PO當下哭笑不得，只簡單回覆「好的，沒關係」，網友看完截圖也紛紛回應「這種倒是還好，沒反過來嘴人」、「你買什麼東西呀？我都正常買沒被拒絕，管他的直接買呀，他哪知道你哪裡的」、「跟錢過不去才最笨哈哈」、「你給他的回答讓他顯得超級幼稚」、「你問他，下單一萬件做不做」、「這賣家挺可愛的」。
而日前消息指出，有媒體報導買淘寶恐遭中國大陸海關卡關，財報部關務署對此表示，經電詢承攬、報關相關公協會，尚無接獲會員業者反映相關情事；承攬兩岸快遞遞送的國際大型快遞公司，也表示尚無接獲其中國大陸的營運機構通知相關情事；另外，近日空、海運快遞貨物進出口情形，尚無顯著變化。（編輯：張志浩）