不甩中國軍演！友邦聖文森總理12度訪台 總統明軍禮迎接
友邦聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）應我國政府邀請，率領訪問團於今（7）日抵達台灣，展開至8月12日，為期6天的訪問行程。總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文代表我國政府及人民，誠摯歡迎龔薩福率團訪台；此行是龔薩福第12度訪問台灣，也是第11度以總理身分來訪，充分彰顯兩國邦誼堅定友好。
張惇涵表示，蔡英文將在明日上午，於總統府以隆重軍禮迎接訪團，除進行會晤外，並將見證2國簽署相關司法合作協定，以及「高等教育合作意向書」，進一步深化2國司法及教育合作。同日午間，蔡英文也將於總統府設國宴款待，就2國持續拓展各領域合作深入交換意見。
張惇涵表示，我國與聖文森及格瑞那丁建交41年以來，在教育、婦女賦權、農業發展、基礎建設及資通訊等多項領域合作密切，龔薩福亦曾多次於國際社會為台灣仗義執言。此時，在中國於台海周邊進行軍演之際，龔薩福以實際行動率團來訪，不僅展現2國邦誼堅定，更是對台灣的大力支持。
張惇涵表示，本次訪團成員另包括社會部長布魯斯特（Orando Brewster）、總理辦公室常次魏安潔（Angie William-Jackson），以及國家保險局理事會主席柏曼（Lennox Bowman）等。期盼透過此次龔薩福率團來訪，讓2國的友好邦誼更為友好堅韌，合作關係更為提升，也共同為全球民主韌性做出積極貢獻。