內幕／訴求新北攸關2024！林佳龍催綠盤　大格局拚逆轉

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林佳龍確定參選新北市長後的首篇臉書貼文，PO出從台北市陽明山俯瞰新北市的空拍照，訴求大格局翻新城市，讓侯友宜掉入「沒有大格局」泥淖的開端；隨後林、侯皆前往悼念日本前首相安倍晉三，不過侯友宜把日本的「日」字寫錯，且輿論更指林佳龍的留言內容「格局宏觀」，遠勝侯友宜，也讓侯友宜面對選舉從原先「輕鬆寫意吊啷噹」轉為躁進。
再加上重挫侯市府的「恩恩案」，以及林口交流道等基本市政交鋒，林佳龍都明顯壓制侯友宜，地方人士紛紛感受到「因為侯友宜會怕，所以開始攻擊林佳龍」。
知情人士也說，林佳龍起跑較慢，所以民調目前大約還落後20%，不過趨勢是往上走的，且不表態的新北市民還很多，「研判侯友宜的民調高點已經過了，但林佳龍是有空間的」。
該人士也說，侯友宜對於直轄市長該面對的問題都不願面對與回覆，另外，若連任恐成為國內政治領袖或泛藍共主，「那他不用說一下他的兩岸態度嗎？兩岸是可以打混仗過去的嗎？」
新北重要輔選幹部分析，新北市的雲林人口有80萬人，雲林同鄉會的選票是會對勝負有關鍵影響的。林佳龍的父母是雲林人，林是「雲林二代」，過去在台中市長任內也有多所規劃，順利整合包含雲林的大中部，「雲林」一直都是林佳龍的正資產。
該人士表示，林佳龍的學經歷都較侯友宜優秀與完整，且也有直轄市長、內閣的實務經驗，對於在新北的雲林人來說，是相當有吸引力的。林近來也積極爭取雲林背景的選票，可望成為其力拚逆轉勝的第一道鐘聲。
「歷次民調看下來，民進黨在新北的基本盤其實沒有與國民黨差太多」，綠營組織人士認為，新北甚至會隨著議題走向趨向「綠大於藍」。但現在民調顯示，侯友宜能獲得過半支持，林還輸20%左右，主因就是大約25%的綠營支持者在民調上「聲稱」力挺侯友宜，「林佳龍把握選戰最後4個多月催出基本盤，侯友宜就危險了」。
黨政人士認為，部分人士一直認為，「侯友宜沒有那麼國民黨」，事實上，這其實是造成國民黨分裂的點 ，侯友宜說到底本質還是國民黨，「那種守舊、保守、落後的價值，真的適合從台北縣升格後，仍需要大幅翻新的新北市嗎？」
該人士也說，「侯友宜不是要選議員欸，侯是可能要當總統的」，如果施點小恩小惠就想勝選，未免把直轄市長選舉想得太容易，「年底新北一戰的重要性不亞於台北，因為新北市民的決定，將攸關會不會讓侯友宜成為2024的總統候選人」。
綠營人士分析，近12年選過新北市的蔡英文、游錫堃、蘇貞昌都是民進黨現今檯面上的大咖，等林佳龍先自己跑完一輪1+37座談會以及競總成立後，選舉中段蔡、游、蘇陸續出場，預估會對選情有極大拉抬效果。
該人士表示，蔡英文是總統，蘇貞昌、游錫堃分別是行政院長、立法院長，現在中央執政滿意度高，對比新北市執政爭議不斷，選民會有公斷，且會把對蔡、游、蘇連續3次兵敗新北的同情投射到林佳龍身上，進而凝聚投票給林佳龍。
至於目前林佳龍大約一天都只有1至2個公開行程，與議員合體的座談會正式起跑後也未馬上接連出擊，知情人士表示，林佳龍其實每天都排滿非公開行程，努力從各管道找資源、尋支持，「這次選舉他必須要讓很多人在短時間願意幫忙他，要怎樣在短時間籌措糧草，是一個不可不慎的問題」。
另外，知情人士也透露，林佳龍的兒子將要第一次投票，目前已經將戶籍遷到新北，準備投給爸爸，林佳龍的太太廖婉如也遷了，即使從政犧牲了許多家庭時間，但家人還是給予林佳龍很大支持。
龍辦人士則說，團隊在最短時間內進駐板橋辦公室，大家都鬥志高昂，「過去民進黨在桃園、新竹市也在不被看好的情況下勝出，並且做出很優異的執政成果，林佳龍會以此自勉，力拚勝選」。