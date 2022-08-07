陳時中提內湖政見 吳思瑤：蔣萬安拿香對拜、黃珊珊慌了
民進黨台北市長參選人陳時中今（7）日召開首場政見發表會，針對內湖交通提出「1234我來做」內湖地區長期交通雍塞問題解決方案。陳時中競選總幹事吳思瑤感嘆，陳時中參選未滿一個月，團隊經過無數的研議，慎重端出政見；反觀國民黨參選人蔣萬安參選2個多月，政策主張闕如、台北市副市長黃珊珊政策經不起檢驗，有很大差別。
陳時中今日公布內湖交通改善政見，他表示，內湖是好山好水、宜業宜居的科技重鎮，但共有11個交通壅塞節點，如果相關問題不解決，那發展必然會受限。未來希望透過「道路工程、捷運建設、企業合作」等3箭齊發，徹底改善內湖交通。
陳時中表示，捷運是改善內湖交通的核心處理方案，未來規劃從文湖線劍南路站，一直往下走到跟松山信義線連結，另外民汐線在中央政府核定後，市政府會積極爭取規劃、立即動工，要有效率地在8年內完成東環線。
吳思瑤說，陳時中參選未滿一個月，整個團隊劍及履及，把事做好。而這樣嚴謹而完整的規劃，是收集地方民意，召集無數專業界的研議，更強化中央地方合作，才能鄭重端出、向市民報告。
吳思瑤感嘆，蔣萬安參選2個多月，政策主張闕如，急了只能拿香對拜；黃珊珊21年議員+3年副市長，政策經不起檢驗，慌了只好唱衰台北，為反對而反對。吳說，「別人不救，阿中來救！別人不做，阿中來扛」。