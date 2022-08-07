前妻害慘！鍾鎮濤二婚熬過破產　愛女18歲辦奢華生日趴

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貼文曝光後，網友也驚呼鍾懿的高顏值「太漂亮了」、「好美」、「跟爸爸好像呀」、「越來越美了，和B哥好像」。
不過，看似人生勝利組的鍾鎮濤，其實也曾有過人生低潮的經歷，十幾歲就以溫拿樂隊出道的鍾鎮濤，帥氣的外型讓他立刻成為許多少女的偶像，後來他也嘗試拍攝電影《小城故事》等片也都是代表作，是演員或歌手身份的他都非常順利，更在1988年與當時的名媛章小蕙結婚，可說是愛情事業兩得意。
不過，因妻子崇尚名牌、沒有理財概念，鍾鎮濤也遇到金融風暴，再加上他投資失利導致負債10億元，也同時宣告破產，更糟糕的是，章小蕙被拍到與富商外遇，兩人便在1997年離婚。人生階段走到谷底的鍾鎮濤，當時遇到了小自己19歲的范姜，家庭環境相當不錯的范姜，卻沒有千金小姐的嬌氣，當時她就跟著破產的鍾鎮濤，為愛選擇搬到香港同居，她還偷偷變賣自己的首飾、包包貼補家用，更用自己開設的店舖收益，主動幫鍾鎮濤還債。
事後靠著范姜的理財頭腦，以及兩人的努力，開設的店平均每年營收都有上億元，最後鍾鎮濤在四年內就還光債務，東山再起。兩人都是以男女朋友名義同居一起，期間范姜還為她生了兩個女兒，直到2014年兩人才在峇里島舉行浪漫婚禮；在鍾鎮濤最低潮時期，范姜從未離開，2006年破產令解除後，他便用第一份收入買了戒指送給女方，並說道：「她為這個家犧牲很多，餘生我一定會好好愛這個不求收穫的女人」，兩人攜手度過困境，成為最好的佳話！