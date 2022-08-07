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前妻害慘！鍾鎮濤二婚熬過破產　愛女18歲辦奢華生日趴

▲鍾鎮濤與范姜素貞攜手共度困境。（圖／翻攝自鍾鎮濤微博）
▲鍾鎮濤與范姜素貞攜手共度困境。（圖／翻攝自鍾鎮濤微博）

記者李亞妮/綜合報導

2022-08-07 12:11:42

港星「阿B」鍾鎮濤過去曾因投資失利，負債2億港元（約7億新台幣）宣告破產，直到遇到現任妻子范姜素貞，兩人才一起挺過低潮，經濟也逐漸好轉。婚後育有2女，而近日大女兒鍾懿（Blythe）歡慶18歲生日，鍾鎮濤也曝光派對上的照片，奢華場面驚呆眾人。

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鍾鎮濤與范姜所生的大女兒鍾懿，近日迎來18歲生日，並舉辦豪華慶生派對，可以看到現場用許多汽球佈置，相當夢幻，而鍾懿則站在蛋糕前面，靦腆的接受大家祝福，鍾鎮濤也開心的女兒合照，並在微博寫下「轉眼18歲了，現在踏入人生的另一階段，在國外沒有爸媽在身邊，要好好照顧自己，乖乖小鍾懿，爸爸的最大心願，就是看著妳健康快樂的成長，掛念，生日快樂」，字字句句充滿濃濃的父愛。

貼文曝光後，網友也驚呼鍾懿的高顏值「太漂亮了」、「好美」、「跟爸爸好像呀」、「越來越美了，和B哥好像」。


鍾鎮濤與女兒鍾懿歡慶18歲生日。（圖／翻攝自鍾鎮濤微博）
▲鍾鎮濤與女兒鍾懿歡慶18歲生日。（圖／翻攝自鍾鎮濤微博）
不過，看似人生勝利組的鍾鎮濤，其實也曾有過人生低潮的經歷，十幾歲就以溫拿樂隊出道的鍾鎮濤，帥氣的外型讓他立刻成為許多少女的偶像，後來他也嘗試拍攝電影《小城故事》等片也都是代表作，是演員或歌手身份的他都非常順利，更在1988年與當時的名媛章小蕙結婚，可說是愛情事業兩得意。

不過，因妻子崇尚名牌、沒有理財概念，鍾鎮濤也遇到金融風暴，再加上他投資失利導致負債10億元，也同時宣告破產，更糟糕的是，章小蕙被拍到與富商外遇，兩人便在1997年離婚。人生階段走到谷底的鍾鎮濤，當時遇到了小自己19歲的范姜，家庭環境相當不錯的范姜，卻沒有千金小姐的嬌氣，當時她就跟著破產的鍾鎮濤，為愛選擇搬到香港同居，她還偷偷變賣自己的首飾、包包貼補家用，更用自己開設的店舖收益，主動幫鍾鎮濤還債。

事後靠著范姜的理財頭腦，以及兩人的努力，開設的店平均每年營收都有上億元，最後鍾鎮濤在四年內就還光債務，東山再起。兩人都是以男女朋友名義同居一起，期間范姜還為她生了兩個女兒，直到2014年兩人才在峇里島舉行浪漫婚禮；在鍾鎮濤最低潮時期，范姜從未離開，2006年破產令解除後，他便用第一份收入買了戒指送給女方，並說道：「她為這個家犧牲很多，餘生我一定會好好愛這個不求收穫的女人」，兩人攜手度過困境，成為最好的佳話！

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