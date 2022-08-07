中國戰艦逼近花蓮！Kolas：徐榛蔚未表態、是在忙甚麼？
美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國政府氣得跳腳，近日戰艦更屢違反國際共識，逼近花蓮外海，引發關注。民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka今（7）日表示，因為中國的威脅，花蓮縣的觀光業者、漁民可能遭遇人身攻擊與商業損失，自己與全世界都強力譴責，但花蓮縣長徐榛蔚卻從未表態，也不見實際作為，不知到底在忙甚麼？Kolas也感嘆，花蓮有如國中之國，花蓮縣府是否能確保資安、通訊、水力、電力、公路、水路穩定安全？
Kolas說，自己今天來到海邊，站在前線，才會看到問題。因為花蓮縣的觀光業者、漁民可能遭遇人身攻擊與商業損失，這是縣政府一定要極力避免的結果。所幸國軍嚴密監控、海巡衛疆，首要確保花蓮與東岸人民安全無虞。
Kolas表示，這幾天中國的戰艦，違反國際共識，逼近花蓮外海，她已經公開在媒體、活動、私下多次強力譴責，全世界也強力譴責。那現任花蓮縣長徐榛蔚呢？
Kolas說，到今天為止，花蓮的資安、通訊、水力、電力、公路、水路是否確保穩定安全？近日遭到中國軍演威脅的縣市首長，為維護縣市民人身財產安全，陸續譴責中國。從8月4日軍演至今，花蓮縣府從未表態，也不見實際的作為，有如遺世獨立的國中之國。
Kolas表示，花蓮是守護國家安全的前灘，中國惡意的海空演習還是現在進行式，不知現任花蓮縣長今天忙什麼？